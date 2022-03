Gründungsmitglieder werden für 40 Jahre geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aßmannshardt - Der Musikverein Aßmannshardt feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt – darunter auch drei Gründungsmitglieder.

Nach der Begrüßung und Totenehrung ließ der 1. Vorstand Florian Kramer die letzten 40 Jahre Revue passieren und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Anfang Mai ist ein Frühjahrskonzert geplant. Das traditionelle Gartenfest soll vom 18.-19. Juni stattfinden und zum Jubiläumsjahr ist im Herbst ein Musikkabarett geplant. Die Schriftführerin Selina Zell und die Jugendleiterin Tanja Winter berichteten über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. Pandemiebedingt konnte vieles nicht wie gewohnt stattfinden. Der Höhepunkt war sicher das Herbstkonzert im vergangenen November. Kassier Dietmar Huber erläuterte die finanzielle Situation des Vereins.

Der Kassier und die Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet. Bei den anstehenden Wahlen galt es sieben Posten in der Vorstandschaft zu wählen. Alle bisherigen Funktionsträger wurden einstimmig wieder gewählt. Im Einzelnen sind dies: 1. Vorstand Florian Kramer, Kassier Dietmar Huber, die Beisitzer Sandra Blersch, Manuela Schuler, Christoph Winter und Tanja Winter sowie Kassenprüferin Doris Zell.

Michael Ziesel vom Blasmusikkreisverband nahm die Ehrungen vor. Für 40-jährige aktive Tätigkeit wurden Markus Braig, Alexander Kaiser sowie Jürgen Moor mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt. Melanie Ege wurde für 30 Jahre aktive Tätigkeit und Ann-Kathrin Felger für 20 Jahre aktive Tätigkeit geehrt. Florian Kramer bekam für seine 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Vorstandschaft die Fördermedaille in Gold mit Diamant überreicht. Dirigent Bernd Biffar kann auf 20 Jahre Dirigententätigkeit beim Musikverein Aßmannshardt zurückblicken und bekam als Dank eine Torte überreicht.

Mit abschließenden Worten bedankte sich Florian Kramer bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit, bei den Sponsoren für die Unterstützung sowie bei der Vorstandschaft und allen Musikern für ihr Engagement.