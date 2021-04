Gründungskompass Bodensee geht online

Friedrichshafen (sz) - Die Seminarreihe Gründungskompass Bodensee wird online fortgesetzt. Am 5. Mai geht es um die soziale Absicherung, am 18. Mai erhalten Gründungsinteressierte Tipps zur Marketingplanung, teilt der Veranstalter, dieWirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) mit. Der Vortragsbeginn wurde jeweils auf 17 Uhr vorgezogen. Die sechsteilige, kostenfreie Seminarreihe gibt Orientierung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Es können auch einzelne Termine gebucht werden.

„Die Gründe für eine Existenzgründung sind vielfältig und die Schritte zum Erfolg sehr individuell. Orientierung gibt die sechsteilige Seminarreihe Gründungskompass Bodensee der WFB“, heißt esin der Mitteilung weiter „Viele denken genau jetzt über eine Existenzgründung nach. Dies haben uns die Rückmeldungen von Teilnehmenden bei den vergangenen Terminen gezeigt. Deshalb kommen wir gerne dem Wunsch nach, die Vortragsreihe online fortzusetzen und Hilfestellungen für weitere wichtige Themen zu geben“, sagt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB.

Im vierten Teil am 5. Mai um 17 Uhr erläutert Horst Kohler, Firmenkundenberater für den Bereich Vorsorge bei R+V Allgemeine Versicherung AG, warum die soziale Absicherung bei einer geplanten Existenzgründung unverzichtbar ist. Neben einem Ausgleich zum Wegfall gesetzlicher Systeme muss auch an Altersvorsorge und Familienabsicherung gedacht werden. Am 18. Mai um 17 Uhr gibt Birger Hetzinger, Mitglied bei Senioren der Wirtschaft Arbeitskreis e.V. Baden-Württemberg, praktische Tipps zu Marketingplanung und Sichtbarkeit des Unternehmens. Erfahrung bringt er aus seiner langjährigen Berufspraxis als Geschäftsführer und Leiter Marketing/Kommunikation mit.