Grotten-Kathedrale in Vallorbe öffnet am 20. Mai

Lausanne (dpa/tmn) - Ab 20. Mai können Besucher in eine weitere Grotte im Höhlensystem von Vallorbe in der Schweiz hinabsteigen. Dann wird die 30 Meter hohe „Kathedrale“ für Besucher geöffnet, wie das Tourismusbüro des Kantons Waadt in Lausanne mitteilt.

Höhlensystem von Vallorbe: Ab dem 20. Mai gibt es für Besucher eine neue Grotte zu erkunden. Um die Höhle zu erhalten, wurde eine Holztreppe angebracht. Die Grotten von Vallorbe wurden 1962 zufällig entdeckt. Vor rund 30 Jahren wurden vier Säle, Schatzkammern der Feen genannt, für Besucher erschlossen. Sie ziehen mittlerweile jedes Jahr rund 60 000 Menschen an.

