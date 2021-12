„Großzügiges Geschenk“: HSG Friedrichshafen-Fischbach freut sich über Weihnachtsspende

Kurz vor Weihnachten durfte sich der Förderverein der HSG Friedrichshafen-Fischbach über ein besonderes Präsent freuen. Das Sauerstoffwerk Friedrichshafen (SWF), welches seit Saisonbeginn die Häfler Handballer unterstützt, spendet 1000 Euro für die Jugendförderung und soziale Projekte der Blisshards.

In einer der letzten offiziellen Trainingseinheiten vor den Weihnachtsferien übergab David Pflomm, Business Development Manager des SWF, den symbolischen Scheck – stellvertretend für den gesamten Jugendbereich der Handballspielgemeinschaft – an die in der Verbandsklasse spielende männliche A-Jugend der HSG Friedrichshafen-Fischbach mit ihrem Trainer Florian Knoblauch. „Auch die beiden Vorsitzenden des Fördervereins, Walter Knoblauch (1. Vorsitzender) und Peter Gsimbsl (2. Vorsitzender), freuten sich über das großzügige vorweihnachtliche Geschenk mit“, berichtete die HSG in ihrer Mitteilung.