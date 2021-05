Großzügige Spende der Sparkasse Bodensee an die Sozialstation

Überlingen (sz) – Es gibt noch gute Nachrichten in Corona-Zeiten: Die Sparkasse Bodensee spendet der Sozialstation Bodensee e.V. zwei neuwertige Einsatzfahrzeugen im Gesamtwert von 25 000 Euro. Das Geld stammt aus den Einnahmen des Lotteriesparens. „Wir freuen uns sehr, dass die Sparkasse Bodensee an uns und damit an viele pflegebedürftige Menschen in Überlingen und Umgebung denkt“, sagt Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation, in einer Pressemitteilung. Rund 340 Menschen werden regelmäßig von dem ambulanten Pflegedienst vom Standort Überlingen aus versorgt. Dabei sei der Fuhrpark ein großer Kostenfaktor. „Unsere 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen allein in der Sozialstation Überlingen pro Jahr über 500 000 Kilometer zurück und machen 95 500 Hausbesuche“, so Jauch weiter. Bezieht man die Standorte in Markdorf, Salem und Stockach ebenfalls mit ein, so sind die insgesamt 400 Pflegekräfte 3,1 Millionen Kilometer bei jährlich 485 000 Besuchen zu den Patientinnen und Patienten unterwegs. „Die Sozialstation Bodensee leistet mit ihrem umfänglichen Leistungsspektrum einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag, um die Lebensqualität einer Vielzahl an Pflegebedürftigen zu erhalten und zu verbessern. Damit dies auch weiterhin gewährleistet ist, war es für uns ein großes Anliegen, mit einer Spende diese Anschaffung zu unterstützen“, so Christoph Müller vom Vorstand der Sparkasse Bodensee.