Großes traditionelles Familienfest für Jung und Alt

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist es endlich wieder soweit: Der Mariaberger Tag findet in diesem Jahr am Sonntag, 3. Juli, wieder mit seinem gewohnt bunten Treiben statt. Hierzu lädt die diakonische Einrichtung Mariaberg Gäste jeden Alters nach Gammertingen-Mariaberg ein, um an diesem Tag den ganzen Stadtteil zu entdecken und zu erleben – denn es wird auch bei diesem Mal wieder etwas geboten.

Der Mariaberger Tag startet um 10 Uhr mit der Begrüßung durch den Vorstand Rüdiger Böhm und einem Gottesdienst. Ganz neu in diesem Jahr ist, dass es kein Festzelt geben wird. Die Mariaberger Sporthalle im Krätzenbergweg wurde in den letzten zwei Jahren zur Mehrzweckhalle umgewandelt, in der der Gottesdienst nun stattfinden wird. Im ganzen Stadtteil wurden, als Ersatz für das Festzelt, Möglichkeiten geschaffen, sich mit Essen und Trinken zu versorgen.

Das weitere Festprogramm beginnt um 11 Uhr mit verschiedenen Angeboten, Infoständen und Mitmach-Aktionen, wie Ponyreiten, einem Spieleparcours, einem Bungee-Trampolin oder Auftritten des Zirkus Kuuletti. So können große und kleine Gäste den Stadtteil sowie die Angebote von Mariaberg kennenlernen und dabei vieles entdecken. Das Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentrum, direkt neben der Mehrzweckhalle, bietet kreatives Basteln, eine Schatzsuche und den Verkauf im eigenen Schulladen an.

Auch in diesem Jahr haben interessierte Besucherinnen und Besucher wieder die Möglichkeit bei einer Führung durch die Mariaberger Werkstätten einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Am großen Parkplatz neben den Mariaberger Werkstätten wird es den traditionellen Flohmarkt geben, bei dem auch Textilien und Bücher verkauft werden. Außerdem findet dort ein abwechslungsreiches Mitmach-Angebot für Kinder statt. An verschiedenen Stationen auf dem Parkplatz gibt es nicht nur kulinarische Schmankerln, sondern es werden dort auch die Produkte aus der Schreinerei und den Werkstätten der Metallbearbeitung zum Verkauf angeboten. Die Landwirtschaft stellt sich anhand einer Präsentation vor, und auch die Ausbildungsbetriebe von Mariaberg sind präsent.

Wie in jedem Jahr werden für den Mariaberger Tag Sonderbusse aus Tübingen Reutlingen, Pfullingen, Winterlingen und Mengen eingesetzt. Interne Pendelbusse bringen die Besucher von den Parkplätzen an der B 313 zu den Stationen innerhalb Mariabergs. Weitere Informationen gibt es unter www.mariaberg.de sowie im Büro der Stabsabteilung Kommunikation telefonisch unter 07124 / 92 32 18 oder unter presse@mariaberg.de.