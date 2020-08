Großes Teilnehmerfeld auf dem Bodensee

36 Boote haben sich bereits für die Wettfahrten beim Bregenzer Segel-Club (BSC) am Samstag und Sonntag gemeldet. Dabei ist das Größenspektrum enorm. Das längste Schiff – die Wild Lady aus Langenargen – ist 15 Meter lang und hat am Wind eine Segelfläche von 198 Quadratmetern. Das kleinste Boot im Rennen misst knapp sechs Meter mit einer Segelfläche von 24 Quadratmetern.

Der One Design/ORC Cup dient dazu, die Leistung von Nicht-Klasse-Booten vergleichbar zu machen, ähnlich wie bei Yardstick – nur viel genauer. Gewertet wird in fünf Klassen nach einem komplexen Reglement, das in den ORC-Bestimmungen für den Bodensee festgelegt ist. Dazu kommt die Einheitsklasse X-99. Die Wettfahrt ist Teil der Kurzstrecken-Bodenseemeisterschaft, die sich wegen der Corona-Krise in diesem Jahr von normaler Weise sechs Wertungen auf drei reduziert hat. Die ersten drei Regattatermine im April, Mai und Juni mussten komplett abgesagt werden.

Vielleicht auch ein Grund, warum die Teilnehmer aus allen Regionen am Bodensee bis zum anderen Ende aus Bodman kommen und „einige Boote eigens für diesen Wettbewerb aus der Garage geholt wurden“, wie Ulrich Herburger vom BSC erfreut zur Kenntnis genommen hat.

Urs Hämmerle, Präsident des Bregenzer Segel-Clubs und Sportlicher Leiter des Cups, betont, dass bei der Durchführung die Corona-Regelungen genau eingehalten werden. Auf eine Siegerehrung und ein Rahmenprogramm müsse „heuer leider verzichtet werden“. Das Augenmerk liege ausschließlich auf dem Segelsport.

Geplant sind neun Wettfahrten im sogenannten Up- and Down-Kurs“ mit Sollzeiten von 50 Minuten. Fast alle Boote, die im vergangenen Jahr einen Podestplatz erreichen konnten, sind an diesem Wochenende laut den Veranstaltern wieder dabei und sorgen mit Sicherheit für spannende Bojen-Kämpfe auf dem Wasser.