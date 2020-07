Großes Sparen? Erst großer Ärger

Villingen-Schwenningen (sbo) - Aus der Komfortzone sind die Kommunalpolitiker in Villingen-Schwenningen dank der Corona-Krise und eines ohnehin mindestens 20 Millionen Euro schweren Haushaltslochs schon lange raus. Trotzdem dürfte es für OB Jürgen Roth und die Führungsriege der Stadtverwaltung zusätzlich ungemütlich werden: Ihre Sparvorschläge, formuliert in der so genannten Gift-Liste, die der Klausurtagung als Diskussionsgrundlage zugrunde liegt, stoßen großen Teilen des Gemeinderats sauer auf.

Waren es vor rund zwei Wochen noch die Grünen, die Jürgen Roth drastische Einschnitte und unangemessene Sparmaßnahmen vorgeworfen haben, kommt nun selbst aus den eigenen Reihen harsche Kritik. Grundschulen, Kultur, Absperrungen zur Fasnet – keine Tabus. Was nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen für die Gemeinderäte in nichtöffentlicher Klausur zur Debatte stehen soll, hat es in sich. VS soll den Gürtel enger schnallen – und das längst nicht nur, weil die Gemeinderäte künftig nicht mehr ganz so üppig per Catering verköstigt werden sollen. Nein, es soll auch im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen ans Eingemachte gehen.

Theater am Ring und Städtische Galerie könnten gestrichen werden, auch der geplante Umzug der Volkshochschule in Villingen in die ehemalige Französische Schule ist demnach längst noch nicht in trockenen Tüchern. Ob es künftig noch eine Stadtbücherei in beiden großen Stadtbezirken geben wird, oder in Villingen nur noch auf einem Stockwerk eine Ausgabe-Stelle vorgehalten werden soll – es ist zumindest fraglich, denn auch solche Vorschläge sollen im großen Sparpapier stehen, über das hinter verschlossenen Türen vermutlich sehr hitzig diskutiert werden dürfte.

Ein ganz heißes Eisen könnte im Bildungsbereich angepackt werden: Sogar die Schließung von Grundschulen in den Dörfern soll eines der aufgelisteten Gedankenspiele für das große Sparen sein – und zwar im Stile einer Zusammenführung der Grundschulen.

Auch die Vereine könnten, das klang schon lange vorher am Rande von Gemeinderatsdebatten durch, betroffen sein. Greifbar jedoch wird das erst jetzt mit Vorschlägen, die gezielte Maßnahmen betreffen: So könnte der FC 08 Villingen seinen Rasen künftig selbst mähen müssen. Und wohingegen die Stadtverwaltung bislang im Vorfeld der großen Fasnetsumzüge ausrückte, um Absperrungen entlang der Umzugsstrecke vorzunehmen, könnte diese Aufgabe der Verein einmal selbst stemmen müssen.Neben umfangreichem Justieren an der Ausgaben-Schraube, will man auch an der Einnahmen-Schraube drehen: Die Erhöhung von Kita-Gebühren, Grund- und Gewerbesteuer steht ebenfalls zur Debatte.

Zwar war von Anfang an klar, dass es im Zuge der Haushaltsstrukturkommission weder Denkverbote noch Tabus geben dürfe und wirklich alles auf dem Prüfstand steht – dennoch zeigen sich die Gemeinderatsfraktionen nun unzufrieden mit der Vorlage seitens der Verwaltung. Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach hatte bereits angekündigt, um die Bildungs- und Kulturlandschaft im Oberzentrum „kämpfen“ zu wollen. Die SPD zeigte von Anfang an ihr Unverständnis für den Vorschlag der konservativen Fraktionen, dass die Stadt Einsparvorschläge in Höhe von 30 Millionen Euro vorlegen solle. „Wir sind bereit, gewisse Dinge anzupacken“, heißt es bei den Sozialdemokraten, „wir sehen definitiv, dass gespart werden muss, wir sind ja nicht blind.“ Eine radikale Spardiät wie jetzt aber wollten sie VS nicht verordnen, stattdessen lieber verschiedene neue Wege diskutieren und das Jahr 2020 erstmal „hinter uns bringen“.

Aus den Reihen von CDU, FDP und Freien Wählern soll am Freitag ein gemeinsamer Antrag eingebracht werden – auch sie vermissen nicht nur strukturelle Maßnahmen und Optimierungen von Prozessen in der Stadtverwaltung in dem Sparpapier, sondern prangern auch an, dass lediglich bei der TDVS Personalkosten reduziert und Arbeitsabläufe optimiert werden sollen, anstatt in allen Ämtern der Verwaltung. Einige Positionen wie das Umweltzentrum, Unterstützung für freie Schulen, die Zahl der Jugendhäuser oder „Doppelmitgliedschaften“ im Deutschen Städtetag und dem Baden-Württembergischen Städtetag stünden offenbar noch nicht zur Disposition. Und der Neujahrsempfang solle zwar tatsächlich nach alter Manier wieder nur einmal stattfinden – allerdings sei er dann offenbar gleich teuer wie die Doppel-Feier 2020. Im städtischen Sparpapier jedenfalls, so giftig es ist, erkennen die Fraktionen kein Bemühen der Verwaltung, strukturelle Probleme zu lösen.

Auch aus den Reihen der SPD war zu hören, dass man sich mehr innovative Vorschläge seitens der Verwaltung erhofft hatte – „so geht es dann halt auch nicht“, sagt ein Sozialdemokrat. CDU, Freie Wähler und FDP bekunden in ihrem Antrag, erst dann, wenn diese strukturellen Maßnahmen ergriffen werden und nennenswerte Ausgabensenkungen beschlossene Sache seien, über Einnahmenerhöhungen wie die vorgeschlagenen Steuer- und Beitragserhöhungen diskutieren zu wollen.

Sind Personal und Dienstwagen die heiligen Kühe? Oft Thema, jetzt auf den Punkt gebracht: Offenbar kann sich VS die Unterhaltung der Infrastruktur kaum leisten. „Können wir uns dann überhaupt neue Investitionen erlauben?“, hinterfragen die Stadträte.

Gleich eine ganze Reihe von Anträgen wollen CDU, FDP und Freie Wähler stellen. So wollen sie die Zusammenführung der Grundschulen nicht im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung diskutieren, sondern im Rahmen der überfälligen Schulentwicklungsplanung – und zwar mit Blick auf pädagogische und organisatorische Überlegungen, nicht finanzielle. Von der Verwaltung fordern sie ein Effizienzprogramm 2025, in dem Arbeitsprozesse gestrafft und digitalisiert werden. Und auch weniger Dienstfahrzeuge soll es geben – gebeten wird um eine Aufstellung der Dienstfahrzeuge ohne Feuerwehr und TDVS.

Gutachten oder Beratungsdienstleistungen sollen benannt und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 20 Prozent gekürzt werden. Und auch die heilige Kuh der Stadtverwaltung, das Personal, greifen sie an: Seitens der Verwaltungsspitze werde davon gesprochen, die Personalkosten bis 2024 um sieben Millionen Euro zu reduzieren – jetzt wollen viele Stadträte auch Taten sehen.