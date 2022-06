Großes Konzert mit Trossinger Hochschulchor und Orchester

Trossingen (sz) - Mit der Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingt am Freitag, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Trossinger Musikhochschule ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der vokal-sinfonischen Musik. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Zusätzlich interpretieren Chor, Solisten, Instrumentalisten und Nachwuchsdirigenten der Musikhochschule Trossingen unter der künstlerischen Leitung von Prof. Michael Alber neben dieser Komposition im musikalischen Geiste Johann Sebastian Bachs auch Auszüge aus dem selten zu hörenden „Oratorium nach Bildern der Bibel“ von Fanny Hensel.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Für Schüler und Studenten ist er frei. Weitere Aufführungen am Samstag, 11. Juni, in der Stadtkirche in Calw und am Sonntag, 12. Juni, in der Heilig-Geist-Kirche in Schramberg, jeweils um 19.00 Uhr.