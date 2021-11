Großer Zuspruch bei Impfaktion in Ummendorf

Die Impfaktion am Mittwoch in Ummendorf wird von den Organisatoren als Erfolg bewertet. Auf Anregung der Schulleiterin Anke Schwarz organisierte die Gemeinde gemeinsam mit der Umlachtalschule eine Impfaktion für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und für das Umland. In die Tat umgesetzt hat es das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes Biberach (DRK).

Angeboten wurden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, heißt es im Bericht der Organisatoren. Die Impfwilligen kamen aus vielen umliegenden Gemeinden bis über die Landkreisgrenzen hinaus, um diese unkomplizierte Möglichkeit ohne Termin wahrzunehmen. Sowohl Jugendliche als auch Senioren waren unter den Geimpften. Schulleiterin Anke Schwarz war über den riesigen Ansturm sehr überrascht, aber auch erfreut. Die Warteschlange riss bis 19 Uhr nie ab. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 unterstützen die Aktion durch den Verkauf von Kaffee und Tee, was von den Wartenden bei dem kühlen Wetter dankbar angenommen wurde.

Dank des beherzten Einsatzes von Heike Scham, Pädagogische Assistentin an der Umlachtalschule, waren im Handumdrehen Sitzgelegenheiten organisiert. Hilfestellung beim Ausfüllen des Anamnesebogens erhielten alle ebenso durch die Umlachtalschule.

Bei der fünfstündigen Aktion wurden 318 Impfungen verabreicht. „Ich bin begeistert, mit welchem Engagement das Team des DRK arbeitet, denn mir kam es vor wie ein endloser Marathon“, sagt Schwarz. Und Heike Scham ergänzte: „Alle waren froh, dass ich spontan noch eine weitere Person anrufen konnte, die im Impfzentrum Ummendorf früher beschäftigt war und uns bei den Impfungen unterstützen konnte, damit jeder auch einmal eine kurze Pause machen konnte.“

Dieser gute Zuspruch zeigt den Bedarf, weshalb sich Schwarz mit Bürgermeister Klaus B. Reichert und den Verantwortlichen beim DRK um Folgeangebote bemühen.