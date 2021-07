Großer Bücherflohmarkt in der Bücherei Weingarten

Weingarten (sz) - Dank guter Inzidenzwerte starten die Bücherei Weingarten ihren Bücherflohmarkt am Freitag, 30. Juli, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 13 Uhr. „Wir haben wieder viele tolle und gut erhaltene Privatspenden erhalten und freuen uns auf unseren traditionellen und beliebten Bücherflohmarkt“, heißt es in der Pressemitteilung. Sortiert nach Sach- und Kinderbüchern sowie nach Romanen wird aktuelle Literatur präsentiert. Auch die eine oder andere Rarität sei bei der großen Auswahl zu finden. Angeboten werden gut erhaltene Romane, Kinder- und Sachbücher, aber auch CDs und DVDs. Es werden jederzeit gerne Bücherspenden an, wenn die Bücher nicht älter als zehn Jahre und noch in einem guten Zustand sind.