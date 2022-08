Großer Ansturm auf Goscha-Marie Mofa-Cup

Nach zwei Jahren Stille findet am Samstag, 13. August, der 14. Goscha-Marie Mofo-Cup statt. Am Goscha-Marie-Ring werden laut Mitteilung insgesamt 46 Teams mit ihren Mofas an den Start gehen. Das Event-Highlight für Freunde des Zweitakt-Motorsports, das in der Zwischenzeit Inspiration für einen Regionalkrimi geliefert hat, darf endlich wieder live in Taldorf stattfinden.

Die Startplätze seien in der Rekordzeit von einer Minute und 43 Sekunden bereits vergeben gewesen. Neben zahlreichen bekannten Teams feiere dieses Jahr auch ein reines Frauenteam sein Comeback am Goscha-Marie-Ring: „Chicken Runn“ 2.0 wird nach einer längeren Rennauszeit am Ring versuchen, das Fahrerfeld am kommenden Samstag wieder aufzumischen. Unterstützung bekommen die Frauen dabei vom Team „Leibinger`s Sportklinik“, das wieder mit der Sonderstartnummer 99 dabei sein wird.