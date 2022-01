Großer Andrang beim Regionalwettbewerb

Aalen/Waldstetten (an) - Der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ ist am Wochenende ausgetragen worden. Zum einen trafen sich die jungen Musikerinnen und Musiker im Kulturbahnhof KubAA in Aalen, zum anderen in Waldstetten, wo sich traditionell die Schlagwerkerinnen und Schlagwerker maßen.

Ergebnisse Regionalwettbewerb Ostwürttemberg, Solowertung Violine AG IB: Nina Haag, Schwäbisch Gmünd (21 Punkte), 1. Preis; Charlotte Stephan, Schwäbisch Gmünd (24), 1. Preis; AG II: Mahya Yosufi, Schwäbisch Gmünd (21), 1. Preis; Ádám Major, Oberkochen (21), 1. Preis; Karla Hägele, Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Charlotte Holtkamp, Schwäbisch Gmünd (21), 1. Preis; Saskia Doubek, Giengen (25), 1. Preis mit WL; Gina Principi, Ellwangen-Schrezheim (25), 1. Preis mit WL; Marie-Luise Wahl, Alfdorf (21), 1. Preis; AG III: Leyla Walter, Heidenheim (22), 1. Preis; Anton Werner von Kreit, Vogt (25), 1. Preis mit WL; Justus Fiekers, Oberkochen (16), 3. Preis; Maike Pauline Wiemer, Schwäbisch Gmünd (21), 1. Preis; AG V: Carl von Wrochem, Aalen (22 P.), 1. Preis; Henrik von Wrochem (Klavier), Tübingen (25 P.), 1. Preis; AG VI: Frederik von Wrochem, Aalen (25 P.), 1. Preis mit WL. Viola AG III: Annika Walz, Schwäbisch Gmünd (20 P.), 2. Preis; AG IV: Amelie Hann, Schwäbisch Gmünd (25), 1. Preis mit WL; Pauline Hegele (Klavier), Mutlangen (25), 1. Preis; AG V: Sophie Terschanski, Schwäbisch Gmünd (22), 1. Preis; AG VI: Yolanda Holy, Mutlangen (25), 1. Preis mit WL. Violoncello AG III: Johanna Wittich, Aalen (24), 1. Preis mit WL; Kontrabass AG II: Antonia Diemer, Aalen (20), 2. Preis; Johanna Diemer (Klavier), Aalen (20), 2. Preis; AG III: Jara Veit, Schwäbisch Gmünd (25), 1. Preis mit WL; Maike Pauline Wiemer (Klavier), Schwäbisch Gmünd (25), 1. Preis.

Ensemblewertung Klavier & Blechblasinstrument AG IB: Felix Hartig (Posaune), Heubach (23), 1. Preis; Ananda Rose Bidlingmaier (Klavier), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis; Laura Grimm (Posaune), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis; Konstanze Müller-Härlin (Klavier), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis; AG IV: Elias Möll (Posaune), Heubach (25), 1. Preis mit WL; Felix Möll (Klavier), Heubach (25), 1. Preis mit WL; Jannis Herzer (Posaune), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Johanna Hadinger (Klavier), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Ensemblewertung Zupf-Ensemble AG III: Miran Özdengiz (Gitarre), Schw. Gmünd (21), 1. Preis; Hedda Brökelmann (Gitarre), Schwäbisch Gmünd (21), 1. Preis; Gabor Fahlberg (Gitarre), Schwäbisch Gmünd (21), 1. Preis; AG IV: Emilia Büttner (Gitarre), Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Selma Prechtl (Gitarre), Lorch (23), 1. Preis mit WL. Ensemblewertung Alte Musik AG IV: Maleah Demmerer (Blockflöte), Lindach (24), 1. Preis mit WL; Pauline Hegele (Cembalo), Mutlangen (24), 1. Preis mit WL; Jona Thorwarth (Fagott), Heubach (24), 1. Preis mit WL; Alena Wiemer (Blockflöte), Lindach (24), 1. Preis mit WL; AG III: Julia Bauder (Blockflöte), Dewangen (23), 1. Preis mit WL; Celina Gerhard (Blockflöte), Essingen (23), 1. Preis mit WL; Ellen Habrom (Blockflöte), Hüttlingen (23), 1. Preis mit WL; Jonas Habrom (Blockflöte), Essingen (23), 1. Preis mit WL; Lorenz Habrom (Blockflöte), Hüttlingen (23), 1. Preis mit WL.

Duo: Klavier & Holzblasinstrument AG II: Miriam Jenne (Querflöte), Ellwangen (23), 1. Preis mit WL; Benjamin Funczik (Klavier), Ellwangen (23), 1. Preis mit WL; AG II: Clara Welzmüller (Klarinette), Gussenstadt (21), 1. Preis; Mona Winkemann (Klavier), Heidenheim (21), 1. Preis; AG V: Rosalie Franz (Fagott), Winnenden (24), 1. Preis mit WL; Johanna Sophie Weber (Klavier), Würselen (24), 1. Preis mit WL; AG IV: Joris König (Saxophon), Aalen (25), 1. Preis mit WL; Charles Kayser (Klavier), Aalen (25), 1. Preis mit WL

Solowertung Schlagzeug AG IA: Vinzenz Huber, Schwäbisch Gmünd (24), 1. Preis; AG IB: Alexander Fedosenko, Aalen (24), 1. Preis; Felix Wier, Heidenheim (21), 1. Preis; Jaron Winkemann, Heidenheim (20), 2. Preis; Lioba Lucia Nieß, Heidenheim (24), 1. Preis; Daniel Pirsch, Mutlangen (23), 1. Preis; AG II: Marian Tatzel, Heidenheim (22), 1. Preis; Fabian Uhlenbruck, Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Lennard Krause, Heidenheim (23), 1. Preis mit WL; Jakob Ding, Heidenheim (20), 2. Preis; AG III: Niklas Willbold, Schwäbisch Gmünd (23), 1. Preis mit WL; Florian Ergezinger, Bopfingen (23), 1. Preis mit WL; Benjamin Trenkler, Schwäbisch Gmünd (24), 1. Preis mit WL.

Gesang (Pop) AG III: Emilian Abele, Mittelbronn (21), 1. Preis; AG V: Ann-Sophie Bengelmann, Unterschneidheim (24), 1. Preis mit WL; Marie Weber, Neuler (20), 2. Preis; AG VI: Lea Sara Hann, Schwäbisch Gmünd (19), 2. Preis.