Große Unterstützung der Förderer und Mitglieder

Gute und schlechte Nachrichten prägten die Jahreshauptversammlung des Musiksalons Hirscher. Der Verein hat die seit eineinhalb Jahren andauernde Pandemie trotz einiger Ausfallwochen bisher ganz gut überstanden. Auch finanziell kann der Musiksalon dank der großen Spendenbereitschaft sowie des starken Engagements des Teams einigermaßen positiv in die Zukunft blicken. Dennoch haben Vorstand und Mitglieder einhellig auf der Versammlung entschieden, dass der Musiksalon Hirscher ab sofort wegen Corona seinen Betrieb vorübergehend einstellt. Zumindest solange, bis die Pandemiezahlen wieder eine Öffnung rechtfertigen. „Schweren Herzens haben wir uns zu dieser Entscheidung durchgerungen“, erklärte Berthold Müller, erster Vorsitzender des Musiksalons auf der Versammlung.

„Hurra wir leben noch“, zitierte Berthold Müller in seiner Rede den Buchtitel von Walter Kempowski, als er versuchte, diese jetzt eineinhalb Jahre andauernde Corona Pandemie begrifflich fassbar zu machen. „Hurra wir leben noch, betrifft nicht nur uns Mitglieder und unsere Gäste, sondern auch unseren Musiksalon selbst“, stellte er fest. Dass dies möglich sei, habe der Verein der Hilfsbereitschaft, der Solidarität und der Spendenfreudigkeit unserer Mitglieder, Freunde und Gäste zu verdanken.

Das zweite "Stützrädchen an unserer Hirscher Karre“ seien die staatlichen Ausfallhilfen gewesen, die dem Verein eine gewisse Sicherheit in Bezug auf laufende Kosten und Mietzahlungen ermöglicht haben. "Und dass wir unsere Karre wieder zum Laufen gebracht haben, liegt natürlich auch daran, dass wir nach dem Neustart im Frühjahr 2021 mit unseren Veranstaltungen nahezu erfolgreich an die vorhergehenden Jahre anknüpfen konnten.“

Möglich gemacht haben dies die wunderbaren Teams der drei Einzelveranstaltungen Schichtsalon am Donnerstag, Salon Café und Chillsalon beziehungsweise Tanzsalon am Samstag.

Aktuell hat der Musiksalon Hirscher 80 zahlende Mitglieder. Der Vorstand blickt trotz Corona zuversichtlich in die Zukunft.

Neben den Standardveranstaltungen am Donnerstag und Samstag will das Team das Angebot, sei es kultureller oder musikalischer Art erweitern.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Berthold Müller, erster Vorsitzender, Wolfgang Köhle, zweiter Vorsitzender und Sabine Steinert als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand: Hertha Müller übernimmt den Posten der Schriftführerin.