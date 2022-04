Große Übung der Feuerwehr am Aussiedlerhof Melchinger

Aalen (an) - Auch für die Feuerwehr Aalen war die Corona-Zeit geprägt von starken Einschränkungen im Übungsbetrieb. Übungen waren nur in kleinen Gruppen möglich. Am Mittwochabend konnte nun die schon seit letztem Jahr geplante Übung am Aussiedlerhof Melchinger durchgeführt werden. Angenommen wurde ein Brand im Geräteschuppen und in der Stallung direkt am Wohnhaus. Der Brand im Geräteschuppen wurde durch ein Übungsfeuer realistisch inszeniert. Aufgabe war es für die zuerst eintreffenden Kräfte Wohnhaus und Tierstallung zu retten.

Eine große Herausforderung bei diesem Übungsobjekt stellt die besondere Löschwasserversorgung dar. Der nächstgelegene Hydrant liegt beim Unterrombacher Freibad oder bei der Hochschule Burren. Deshalb muss die Einsatzleitung das vorhandene Löschwasser aus den Fahrzeugen erstmal gezielt einsetzen bis eine stehende Löschwasserversorgung aufgebaut ist. Die Abteilung Aalen war mit 28 Personen und 6 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Alle gestellten Aufgaben konnten mit Erfolg bewältigt werden. Hofbesitzer Dieter Melchinger und Familie waren begeistert von der Schlagkraft der Aalener Wehr.