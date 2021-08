Große Geste vom Gemeinderat

Es ist freiwillig, aber irgendwie selbstverständlich und eine gute Geste: Die Bad Saulgauer Stadträte verzichten auf ihr Sitzungsgeld, das sie als Aufwandsentschädigung für die Gemeinderatssitzung bekommen. Stattdessen wird das Sitzungsgeld der Feuerwehr, der DRK und dem DLRG gespendet und gleichmäßig an die Hilfsorganisationen verteilt. Larissa Lott-Kessler (CDU) meldete sich zum Schluss der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch zu Wort, um das Anliegen des Gemeinderats zu formulieren. „Feuerwehr, DRK und DLRG sind in den vergangenen Wochen stark beansprucht worden“, sagte Lott-Kessler. Die Hochwassereinsätze und der Brand eines Hofs ein Marbach hielten die Helferinnen und Helfer enorm auf Trab. „Sie kommen aus der Rettungsschleife gar nicht mehr heraus“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter. Es sei wichtig, dass die Arbeit gewürdigt werden, ergänzte Elisabeth Gruber, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Und mit dieser Geste fühlen sich die Einsatzkräfte auch gewürdigt. „Das freut uns auf alle Fälle und ist ein Zeichen dafür, dass unsere Arbeit anerkannt und wertgeschätzt wird“, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Die vielen Einsätzen innerhalb eines kurzen Zeitraums haben nicht nur an den Kräften der Personals, sondern auch Material in Mitleidenschaft gezogen. Die Reserven an Sandsäcken sind so langsam aufgebraucht, die ersten defekten Wasserpumpen sind bereits schon wieder repariert worden. Und auch der Fuhrpark der Feuerwehr muss gecheckt werden. Der Einsatzleitwagen hielten den Fluten nicht stand, sodass der Motor ausgetauscht werden musste. „Wir arbeiten gerade alle entstandenen Schäden ab“, so Dumbeck. Umso mehr ist er froh über die Geste des Gemeinderats. Mit dem Sitzungsgeld können zwar finanziell die Schäden nicht beglichen werden, aber der Verzicht auf das Sitzungsgeld erfüllt den Zweck, dass Feuerwehr, DRK und DLRG den Respekt erhalten, den sie sich verdient haben. (tha)