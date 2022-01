Große Ehrung bei den Muckenspritzern

Marlies Dittrich und Maria Heimbach wurden am Samstag für 60 Jahre Mitgliedschaft bei den Muckenspritzern ausgezeichnet. Die Ehrungen finden normalerweise im Rahmen des Muckenballs Anfang Januar statt. Bereits 2021 konnte diese Veranstaltung nicht stattfinden und auch eine persönliche Ehrung war aufgrund der restriktiven Kontaktbeschränkungen nicht möglich.

Coronabedingt wurde der Muckenball, der für den 8. Januar geplant war, dieses Jahr ebenfalls abgesagt, wobei es sich die Vorstandschaft dieses Mal nicht nehmen ließ, die Damen im privaten Rahmen – frisch getestet - zu ehren. Zunftmeister Lothar Raiber und sein Stellvertreter, Wolfgang Zeller, überreichten Marlies Dittrich und Maria Heimbach jeweils eine Schiefertafel, eine Flasche Muckenspritzersekt, Blumen sowie eine Marzipanmuck, die üblicherweise zur Aufnahmezeremonie beim Muckenball gehört.

Vor 60 Jahren war die Muckenspritzergruppe noch eine reine Männergesellschaft. Die Frauen, zu denen auch Marlies und Maria gehörten, gründeten 1961 eine Garde, die bis 1973 aktiv war, dann jedoch eingestellt wurde, da man feststellte, dass die Garde nicht zur schwäbisch-alemannischen Fasnet passt.

Den Mädchen war es möglich, nahtlos in die Muckenspritzergruppe zu wechseln. Über viele Jahre hinweg war Maria Heimbach im Ausschuss aktiv und hat als gelernte Schneiderin Uniformjacken für unzählige Mitglieder genäht und geändert. Auch Marlies Dittrich hat die Gruppe in vielen Bereichen unterstützt, unter anderem hat sie das Rezept für den Crêpesteig ausgetüfftelt, welches heute noch für die süßen und herzhaften dünnen Pfannkuchen verwendet wird, die die Gruppe an der Kirbe anbietet.