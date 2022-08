Großbrand in Gschwend-Horlachen: Gebäude wird zum größten Teil zerstört

Großeinsatz für die Feuerwehren aus Gschwend und Mutlangen: Ein Gebäude in der Hagbergstraße in Gschwend hat am Montagabend gegen 19 Uhr lichterloh gebrannt.

Bei Trennschleifarbeiten in der Garage entzündete sich durch Funkenflug Benzin. Die Flammen griffen auf das Gebäude, eine außenliegende Terrasse und auf einen dort geparkten Wagen über. Das Gebäude wurde zum größten Teil zerstört, der Gesamtschauen wird auf rund 800 000 Euro geschätzt.

Ein 41-jähriger Hausbewohner versuchte noch zu löschen und zog sich dabei eine Rauchgasintoxikation zu. Er kam in ein Krankenhaus. Vier Bewohner kommen zunächst in einer nahegelegenen Pension unter. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gschwend und Mutlangen waren mit rund hundert Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.