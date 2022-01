Großbrand in Riedlinger Firmenhalle

Die Feuerwehr musste am Montag um die Mittagszeit zu einem Großbrand in Riedlingen ausrücken. Ersten Angaben zufolge hat es in einer Halle eines Unternehmens, das Prüfmaschinen herstellt, gebrannt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr besprechen sich vor Ort. (Foto: Thomas Warnack)

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die in dicken Schwaden über die Stadt hinwegzog. Unbestätigten Angaben zufolge soll es zwei Verletzte gegeben haben. Auch soll die Halle nach ersten Meldungen einsturzgefährdet sein.

Der Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.