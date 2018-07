Großes Theater zum Thema Liebe und Leidenschaft

BAD SAULGAU (sz) - „Großes Theater um Liebe, Leidenschaft und Schmerz“, hieß es in der Schwäbischen Zeitung Lindau zur Aufführung des Schauspiels „In allen Ehren“, das am Samstag, 5. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bad Saulgau aufgeführt wird.

Das Stück von Joanna Murray-Smith mit dem Originaltitel „Honor“ erzählt die Geschichte der gleichnamigen Titelheldin, die von ihrem Mann nach 32jähriger Ehe wegen einer jüngeren Frau verlassen wird. Für Honor bricht schlagartig eine Welt zusammen. Zunächst tief verletzt und ins Wanken gebracht, wächst sie schließlich an dieser Erfahrung und bewahrt sich das, woran ihr Name gemahnt. Das Stück, 1996 mit Meryl Streep in New York uraufgeführt, ist seither mit großem Erfolg auf der ganzen Welt produziert worden. Mit Krista Posch und Max Volkert Martens, bekannt aus „Tatort“ und „Kommissar Rex“, in den Hauptrollen ist das Beziehungs­drama hervorragend besetzt. Die beiden Hauptdarsteller werden vor der Aufführung außerdem Glücksfee spielen und unter den Abonnenten die Preis-Verlosung aus Anlass des 50jährigen Jubiläums des Theaters vornehmen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information, Tel. (07581) 2009-15 oder ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.