Großes Springturnier des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf

Nachwuchs- und Sportpferde in Springprüfungen bis zur schwersten Klasse im Reitsport sind vom 7. bis 10. Juni in Ratzenhofen am Start.

Beim großen Springturnier des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf treten täglich von 8 bis 18 Uhr Springreiter vieler Nationen mit verschiedenen Meistertiteln gegeneinander an. Neugierige ohne jede Pferdeerfahrung sind ebenfalls willkommen: Für Familien steht in der alten Reithalle am Samstag und am Sonntag eine Indoor-Hüpfburg bereit. Am Sonntagnachmittag können beim Ponyreiten erste eigene Erfahrungen gesammelt werden. Freitagabend steigt die erste Lochter-Party-Open-Air mit DJ vor der neuen Reithalle. Samstag ist gegen 18 Uhr ein „Jump and Drive“ geplant. Teams aus Springreitern und Pferdekutschen jagen über die Hindernisse und um die Hütchen im Parcours. Bei der Aftershowparty legt DJ Frank Glowatzki vor der neuen Reithalle auf. Samstag- und Sonntagnachmittag sind die beiden höchsten Prüfungen. Nach dem S-Springen mit Stechen am Sonntag küren die Veranstalter den neuen „Allgäu Champion“. Der Eintritt ist das ganze Wochenende über frei, heißt es in einer Pressemitteilung des RFV Isny Rohrdorf.