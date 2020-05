Großes Interesse an WFV-Infoabend im Netz

Der Online-Infoabend des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist auf großes Interesse gestoßen. Laut WFV verfolgten mehr als 600 Zuschauer die Liveübertragung, fast alle über die gesamten 60 Minuten. „Das zeigt uns einerseits, dass es viele offene Fragen gab und gleichzeitig Unsicherheit bei den Vereinen existiert. Andererseits freuen wir uns darüber, dass die Verantwortlichen alles richtig machen wollen und verantwortlich mit der Situation umgehen“, sagt Florian Frentz, Abteilungsleiter Qualifizierung & Leistungssport beim WFV und Organisator des Infoabends.

Dass Freiluft-Sportarten unter Einhaltung von Infektionsschutzvorgaben in Baden-Württemberg wieder erlaubt sind, sei positiv für die rund 12 500 Fußballmannschaften in Württemberg, so der WFV in einer Mitteilung. Der ersten Euphorie folgten viele Fragen – etwa, welche Vorkehrungen zu treffen und wie die Vorgaben umzusetzen sind. Der Infoabend unter dem Titel „Zurück auf den Platz“ bot Antworten mit dem Ziel, die Vereine bei der „sicheren Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter Einhaltung aller Vorgaben praxisnah zu unterstützen“. Frentz beantwortete Fragen etwa zu Gruppengrößen oder der Desinfektion von Sport- und Trainingsgeräten. WFV-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm nahm den Teilnehmern die größten Sorgen hinsichtlich der Haftungsrisiken: Ein rechtliches Risiko bestehe nur, wenn aktuelle Vorgaben nicht zur Kenntnis genommen würden und der Trainingsbetrieb weitgehend sorglos und ohne Vorkehrungen aufgenommen werde. Verantwortungsbewusstsein und Vernunft seien – wie im normalen Trainingsbetrieb auch – gefragt.

Über die praktische Umsetzung des Trainings und die Entwicklung eines „Corona-Matchplans“ sprach Alexander Stoppel, Ausbilder im regionalen Ausbildungszentrum (RAZ); seine Ausführungen reichten bis hin zur sicheren An- und Abreise zum und vom Sportplatz. Zur Ausgestaltung des Trainings gab Verbandssportlehrer Michael Rentschler Tipps. Die Teilnehmer erhielten Anleitungen zur Einteilung der Spielfelder, sodass sich gemäß der Vorgabe maximal fünf Personen auf 1000 Quadratmetern befinden und sich der Trainer zwischen den Gruppen zum Coaching frei bewegen kann.

Ein vertiefendes Online-Seminar zur Trainingsgestaltung bietet der WFV am Montag, 25. Mai, an. Besprochen werden dann unter anderem Musterübungseinheiten fürs Training mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Frentz: „Es ist uns wichtig, die Vereine so konkret wie möglich zu unterstützen und auf keinen Fall mit den theoretischen Vorgaben sich selbst zu überlassen. Ich glaube, das ist uns mit der ersten Infoveranstaltung gelungen. Die Rückmeldungen sind äußerst positiv.“