Hamburg (dpa) - Im Film wird gern geschummelt und getrickst. Sprünge aus schwindelnder Höhe sind keine zwei Meter hoch. Oder es ist auch mal umgekehrt - wie jetzt in der Sat.1-Komödie „Großer Mann ganz klein“ am Dienstag um 20.15 Uhr.

Stephan Luca als zum Däumling geschrumpfter Super-Macho springt einmal vom Tisch auf den Boden. Und das waren dann 22 Meter, die sich sein Stuntman zu stürzen hatte. Es war eine nervenkitzelnde Situation, aber dennoch hat dem Schauspieler der Film viel Spaß gemacht: „Das ist doch toll, unsere gesamte Wirklichkeit aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben.“

Eigentlich, meint er auch, ist der Film ein Märchen, mit allem, was zu einem richtigen Märchen gehört: allmächtige Herrscher (sprich: Chef einer Spielzeugfabrik), böse Hexe, smarter Prinz, sanft schmachtendes Prinzesschen. Und dann, in einer etwas ominösen Tierhandlung, gibt es noch einen Zwerg, der offenbar nicht ansehen mag, wie der Prinz das Prinzesschen schurigelt und schikaniert, zumal sie doch so deutlich in ihn verliebt ist. Also ein bisschen Zauberei, und der eben noch so großkotzig daherkommende Jung-Manager ist nur noch ein gerade mal mit seiner Unterhose bekleideter Winzling. Ist dies das Aus für all seine schönen Pläne mit dem Spielzeugbetrieb?

Aber das von Felicitas Woll gespielte Prinzesschen mit dem Namen Ina hat Erbarmen mit dem geschrumpften großen Mann. Liebevoll nimmt sie sich seiner an, bringt ihn in einer Puppenstube unter und erledigt all seine Geschäfte, fast besser noch als er selbst. Die böse Hexe (Sonja Kirchberger) lässt die Hexenblicke schillern. Aber sie kann hier nichts machen. Jung-Manager Alex wandelt sich aber Schritt um Schritt vom Ekel zum richtig netten Menschen, der endlich erkennt, was er an seinem Prinzesschen hat.

„Das würde ich manchem wünschen, nicht zuletzt manchem Redakteur“, lacht Luca, „dass jemand unsere ganze Welt mal ganz anders erlebt.“ Der Schauspieler freute sich bei seiner Rolle an der Fülle seiner Spielmöglichkeiten. Aber anstrengend war es auch, sich ständig auf neue Dimensionen einzustellen. Zugleich genoss er es, einmal nicht der smarte Freundliche vom Dienst zu sein: „Am liebsten sind mir Charaktere, die einen Wandel durchlaufen.“ Und gern würde er auch mal wieder einen Finsterling spielen, wie in seinem Störtebeker-Film, wo der düstere Gegenspieler des Edelpiraten seine Rolle gewesen war.

Aber in der Regel ist sein Fach der Nette, Sympathische. Ein bisschen viel davon in letzter Zeit. Schon geht das Witzwort um: „Ich habe gestern einen Film ohne Stephan Luca gesehen.“ Aber er selbst spielt die Gefahr einer Luca-Überfütterung herunter: „Ich freue mich über jeden neuen Film. Eher machen mir Wiederholungen Sorge, vor allem von Filmen, die ich heute so nicht mehr unbedingt machen würde. Aber man war eben jung, brauchte das Geld und wollte spielen...“