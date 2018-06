Großer Ball der Vereine in Steinhausen

Mit einem mehrstündigen, bunten Programm in der Mehrzweckhalle in Steinhausen findet am Samstag, 14. Februar, der große Fasnetsball der Steinhauser Vereine statt. Beginn ist um 19.59 Uhr, der Saal wird bereits um 18.59 Uhr geöffnet.

Die Mitwirkenden sind die Steinhauser Vereine Frauenbund, der Musikverein, die Soldatenkameradschaft, der Sportverein, die Feuerwehr, die Laienbühne, der Kirchenchor, die Landjugend und der Musikverein Rottum. Alle Akteure werden sich an dem Abend mit lustigen Sketchen, schwungvollen Tanzeinlagen und anderen originellen Darbietungen ins Zeug legen, um den Besuchern aus nah und fern eine närrische Co-Produktion zu präsentieren. Zwischen den Showeinlagen bringt der Musikverein Steinhausen original Live-Musik zum Mitsingen und Mitschunkeln. Nach dem Programm spielt die Tanzkapelle „Ikarus“ und sorgt für Stimmung und Unterhaltung bis zum frühen Morgen.

Karten für den Fasnetsball in Steinhausen gibt es an der Abendkasse, es erfolgt kein Vorverkauf.