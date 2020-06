Großer Andrang auf dem Verkehrsübungsplatz

Nach wochenlanger Pause haben Fahranfänger und Wiedereinsteiger seit Anfang Mai wieder die Chance, auf dem Verkehrsübungsplatz des Schwarzwälder Automobil-Clubs (SAC) am Schwenninger Messegelände das Verhalten im Straßenverkehr zu erproben.

Als Mitte März aufgrund der zunehmenden Zahlen an bestätigten Infektionen die Corona-Ambulanz auf dem Messegelände eingerichtet wurde, sei die Zufahrt über den Platz für Rettungswägen benötigt worden. Später verlagerte sich die Fieberambulanz in die nahegelegene Tennishalle, doch der Übungsplatz blieb weitere sechs Wochen geschlossen.

Seit Anfang Mai ist der Platz nun wieder geöffnet – das wurde auch Zeit, wie Hartmut Machauer, einer der drei Platzwarte des SAC, findet. Der Betrieb sei direkt zu Beginn „sehr gut angelaufen“, berichtet Machauer in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Bedarf war sehr groß.“ Die Besucherzahlen seien trotz Corona nicht geringer als in den vergangenen Jahren zu dieser Jahreszeit – ganz im Gegenteil: Gerade weil die Fahrschulen so lange geschlossen hatten, seien die Übungsfahrten auf dem Platz des SAC von Fahranfängern besonders vermisst worden.

Da die Übungsfahrer sich auf dem Platz sowieso die meiste Zeit im Auto befinden, muss lediglich während der Anmeldung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Außerdem darf sich bei den Fahrten neben dem Fahranfänger nur eine weitere Person im Auto befinden – ein Erwachsener mit gültiger Fahrerlaubnis. Mehr als zwei Personen seien jedoch auch zu normalen Zeiten nicht besonders gern gesehen. „Die lenken nur ab“, erklärt der Platzwart.

Das Einzugsgebiet des Verkehrsübungsplatzes reicht von der Nordschweiz über den Bodensee bis in den Hochschwarzwald und die Schwäbische Alb. Vor allem an den Wochenenden sei immer sehr viel los, da kommen die Besucher öfter mal von weiter weg und es seien bis zu 15 Fahrzeuge auf dem Platz.

Auch Jasmine ist mit ihrem Vater Rolf Widmann aus Singen nach Schwenningen zum größten Verkehrsübungsplatz im südlichen Baden-Württemberg gefahren, um erste Fahrerfahrungen zu sammeln. Die 20-Jährige hat bereits ihre Theoriestunden hinter sich und wird bald auch mit den ersten Fahrstunden loslegen dürfen.

Die längere Anfahrt habe sich gelohnt, meint Rolf Widmann. In Steißlingen (Landkreis Konstanz)gebe es zwar auch einen Verkehrsübungsplatz, der sei aber deutlich kleiner und dort könne man nicht so viele Verkehrssituationen üben.

Der Verkehrsübungsplatz des SAC an der Dürrheimer Straße in Schwenningen hat an den Werktagen von 16 bis 19 Uhr, und an den Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.