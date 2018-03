Eine Virusinfektion innerhalb einer auf Besuch weilenden Schülergruppe hat am Donnerstag und Freitag für einen größeren Einsatz des Rettungsdienstes gesorgt.

Von Mittwoch bis Freitag weilte eine 119-köpfige Schülergruppe aus dem Raum Freiburg in einer Tagungsstätte in Tieringen. Wegen einer Virusinfektion hatten mehrere Schüler die Reise erst gar nicht angetreten. In der Nacht zum Freitag klagten dann einige der zwischen 14 und 18 Jahre alten Jugendlichen über Übelkeit. Weil sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte, verständigten die Betreuer den Rettungsdienst samt Bereitschaftsarzt.

Drei der betroffenen Schüler wurden wegen des Magen-Darm-Infekts vorsorglich ins Zolleralbklinikum Balingen eingeliefert, konnten das Krankenhaus aber nach eingehender Untersuchung wieder verlassen. Am Freitag litten weitere Schüler an den unangenehmen Auswirkungen der Krankheit. Der Rettungsdienst rückte noch einmal mit mehreren Fahrzeugen an. Nach dem bisherigen Stand der Dinge sei davon auszugehen, dass die Gruppe den Virus bereits mit nach Tieringen brachte, so die Polizei.

Das Gesundheitsamt wurde vorsichtshalber verständigt. Hinweise für eine Infizierung am Tagungsort ergaben sich bisher nicht. Die Räumlichkeiten wurden nach Abreise der Gruppe am Freitagmittag trotzdem intensiv gereinigt und desinfiziert. Der Rettungsdienst hatte mehrere Fahrzeuge und insgesamt 17 Sanitäter im Einsatz.