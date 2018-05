Große Vorfreude auf Public Viewing

Fußballfans können allmählich ihr Deutschland-Trikot aus dem Schrank holen. Mit der Partie Russland gegen Saudi-Arabien beginnt am Donnerstag, 14. Juni, die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr wird beim Public Viewing im Parkhaus Lindenstraße übertragen. Der Fußballverein Bad Saulgau als Veranstalter steht schon in den Startlöchern und wirft seine ganze Routine in die Waagschale.

„Die Vorbereitungen für das Public Viewing sind in vollem Gange“, sagt Florian Strobel, Vorsitzender des FV Bad Saulgau. Seit dem Sommermärchen 2006 im eigenen Land werden bei Fußball- und Europameisterschaften die Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim Public Viewing im Parkhaus Lindenstraße gezeigt. „Das Public Viewing hat sich seither eingebürgert“, sagt Strobel. Auch in diesem Jahr hofft der FV darauf, dass die Deutschen so lange wie möglich im Turnier bleiben. „Dann lohnt es sich bei dem enormen Aufwand auch finanziell“, ergänzt Strobel, der mitteilt, dass nur ein Spiel gestrichen wird – das Spiel um Platz drei. „Dann würden wir auf Public Viewing verzichten. Das Bächtlefest ist an diesem Wochenende auch noch.“

Andere Lichtverhältnisse

Sollte aber Deutschland das Finale am 15. Juli erreichen, werden die Biertische wieder aufgestellt, die Leinwand aufgestellt und der Beamer hochgefahren. „Wir wollen die Bildqualität noch etwas verbessern“, so Strobel. Die war in den vergangenen Jahren eigentlich optimal, aber aufgrund der teilweise frühen Anstoßzeiten ändern sich die Lichtverhältnisse. Und darauf will sich der FV Bad Saulgau einstellen. „Wir können das Parkhaus nicht ganz abdunkeln, deshalb wollen wir die bestmögliche Lösung für unsere Besucher.“

Auch bei der Fußball-WM 2018 werden aller Voraussicht nach bei den Spielen der Deutschen die Biergarnituren voll besetzt sein. 800 Zuschauer – darunter viele junge Fußballfans – dürfen aus Sicherheitsbestimmungen maximal ins Parkhaus hinein. Mehr sind nicht erlaubt. Ein Sicherheitsdienst wird wieder am Eingang die Kontrollen der Fußballfans übernehmen. Auch in dieser Hinsicht gab es nie Probleme. „Es lief immer alles friedlich ab“, sagt Strobel, der ankündigt, für die Plastikbecher eine Pfandgebühr von zwei Euro zu verlangen. „Als wir noch kein Pfand verlangten haben, lagen viele Becher überall herum.“ Das erste Vorrundenspiel bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft am 17. Juni um 17 Uhr gegen Mexiko. Und damit die Zuschauer auch rechtzeitig ihre Plätze im Parkhaus einnehmen können, endet der Happy Family Day am gleichen Tag um 17 statt um 18 Uhr. „Wir rechnen gleich zum Auftaktspiel mit einem vollen Parkhaus“, so Strobl, der auch für alle weiteren Partien zuversichtlich ist, weil das Parkhaus als größter Vorteil überdacht ist.

Florian Strobel wird wie bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren die meisten Spiele der Deutschen wieder im Parkhaus verfolgen – bei friedlicher Atmosphäre und guter Stimmung. „Das war aber schon anstrengend. Da war ich froh, wenn ich im Bett war“, denn es sei ein Unterschied, ob jemand nur zuschaut oder ehrenamtlich beim Public Viewing mithilft. Aber für die Verteidigung des Weltmeistertitels bleibt Strobel sicher gerne wieder länger wach.