Es ist paradox: Die Menschen in Deutschland sparen konsequent Wasser, aber der Preis für das kostbare Gut steigt und steigt und steigt. Eine Entwicklung, die auch am Zweckverband RiesWasserVersorgung (RWV) nicht vorbei geht. Die Mitgliedsgemeinden des Verbandes, zu denen unter anderem Ellwangen, Ellenberg, Jagstzell, Stödtlen, Unterschneidheim, Tannhausen und Wört zählen, werden ab dem kommenden Jahr eine deutlich höhere Umlage pro abgenommenen Kubikmeter Wasser entrichten müssen. Der Preis wurde bei der jüngsten Verbandsversammlung der RWV am Donnerstag in Gaxhardt von 1,60 Euro auf 1,70 Euro angehoben. Und der Anstieg hätte noch drastischer ausfallen können, wie der Verbandsvorsitzende und Bürgermeister von Wört, Thomas Saur, ausführte.

Laut Saur war ursprünglich gar eine Anhebung auf 1,80 Euro im Gespräch. Davon habe man nur abgesehen, weil die RWV ihre Mitgliedsgemeinden nicht überfordern wollte. Nichtsdestoweniger müssten sich die Mitglieder in den kommenden Jahren auf weitere Preissteigerungen beim Wasser einstellen, kündigte der Verbandsvorsitzende an.

Was im Übrigen nicht nur daran liegt, dass die RWV mit ihren zu groß dimensionierten Versorgungsanlagen immer weniger Wasser verkaufen kann. Vielmehr mussten zuletzt auch enorme Investitionen getätigt werden, um das Leitungsnetz und die Anlagen der RWV zu erhalten. Allein im Jahr 2013 wurden dafür rund 825 000 Euro in die Hand genommen. Darunter auch eine nicht geplante, große Investition: Am Wasserwerk in Wört mussten im vergangenen Frühjahr gleich alle vier Filter grundlegend saniert werden. Dafür wurden stolze 220 000 Euro fällig.

Der neue technische Betriebsleiter der RWV, Diplom-Ingenieur Ekkehard Böhm, erläuterte der Versammlung sowohl dieses als auch die weiteren wichtigen Sanierungsprojekte der RWV im Detail. Dazu zählte unter anderem auch die Installation einer Druckerhöhungsanlage im Wasserturm bei Eigenzell. In dem Ellwanger Teilort war das Wasser viele Jahre lang mehr oder weniger nur müde aus dem Hahn getropft. Zum großen Unmut der Eigenzeller. Dieses Problem konnte mit der Inbetriebnahme der neuen Druckerhöhungsanlage nun erfolgreich beseitigt werden, wie Böhm betonte. Und auch 2014 stehen bei der RWV wieder einige große Investitionen ins Haus. Über eine halbe Million Euro soll fließen. Vor allem in die Sanierung der 12 Brunnen der RWV. Die Schächte stammen allesamt noch aus der Gründungszeit des Verbandes und haben mittlerweile über 60 Jahre auf dem Buckel. Nur eine, von mehreren kostenintensiven Maßnahmen, die von der Versammlung am Donnerstag aber mitgetragen wurden. Auch wenn sich die Darlehensverbindlichkeiten des Zweckverbands, der keine Gewinne machen und auch keine Rücklagen bilden darf, dafür weiter erhöhen werden – auf 7,12 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres 2014. In diesem Zuge segnete die Versammlung dann auch den von Steuerberater Joachim Schmitz vorgestellten Wirtschaftsplan für das kommende Jahr einstimmig ab. Auch die Feststellung des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2012 erfolgte einstimmig.