Das Bildungsangebot des Kolping-Bildungszentrums in Riedlingen, Kirchstraße 24, ist um eine neue Ausbildungsmöglichkeit reicher. Ab April existiert dort eine „Berufsfachschule Altenpflegehilfe mit intensiver Deutschförderung, zwei-jährig“. Diese richtet sich in erster Linie an motivierte und für den Beruf geeignete Frauen und Männer mit Migrationshintergrund.

Bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung stellten die Leiterin des neuen Zweiges, Sabine Gehrmann und Bettina Schmidkte, Geschäftsführerin der Kolping Bildung ...