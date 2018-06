Griffmuff für Handschuhmuffel

Berlin (dpa) - Mütter und Väter haben ja sowieso alle Hände voll zu tun. Lästig, wenn sie dann im Winter noch mit Handschuhen rumhantieren müssen. Das Handy klingelt oder das Baby will die Flasche? Handschuh aus, Handschuh weglegen, Flasche raus, Handschuh suchen, Handschuh wieder an.

Abhilfe soll ein „Griffmuff“ schaffen - also ein Strickhandwärmer am Kinderwagengriff, in den man schnell rein- und rausschlüpfen kann und der nicht in den Schneematsch fällt. Die Idee der Berlinerinnen Sandra Winschu und Anna Mang ist noch ausbaufähig: So fehlt zum Beispiel noch der Muff fürs Fahrrad oder fürs Lenkrad. (http://www.marieundleen.com/)