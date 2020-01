Griesshaber Glasduschen: Perfektion trifft Individualität

„Unsere Herzensangelegenheit sind maßgefertigte Duschen“, sagt Geschäftsführer Marco Griesshaber. Das ausgefeilte System mit flächenbündigen Elementen und Verschleißteilen zum Abziehen und Aufstecken garantiert den Kunden ein pflegeleichtes, langlebiges und nachhaltiges Produkt. „Dadurch brauchen unsere Kunden für diesen Arbeitsschritt keinen Fachmann zu bestellen“, erklärt er. „Außerdem sind alle Verschleißteile auf dem Markt erhältlich und können günstig nachgekauft werden - so spart der Kunde bares Geld.“

Auch Spiegelschränke gehörenzum Sortiment.

Seit der Gründung des Familienunternehmens 2008 in Karlsruhe durch Vater Paul und Sohn Marco Griesshaber besteht der Anspruch, für Kunden eine Lösung mit Ästhetik, Funktionalität und Qualität mit persönlichem Wellnessgefühl zu kreieren. 2012 zieht das Unternehmen in die Heimatregion der Familie und findet einen Standort in Friedrichshafen. von dort aus wächst der Betrieb weiter, sodass 2015 erste Mitarbeiter im Außen- und Innendienst sowie in der Fertigung eingestellt werden können. Schnell wird klar: Griesshaber Glasduschen braucht mehr Platz für das gewachsene Team und eine aussagekräftige Ausstellung. 2017 werden mit dem Spatenstich die Weichen für die Zukunft gestellt - im Dezember 2018 zieht die Firma in die Spatenstraße 15 um.

Flächenbündig eingesetzte Beschläge sorgen für eine einfache Reinigung. (Foto: LAR)

Unendliche Möglichkeiten

In der Gestaltung bietet Glas unzählige Möglichkeiten, die sich nicht nur aufs Badezimmer begrenzt. Zum Sortiment gehören Spiegelschränke, Rückwände für Küchen und Sanitär oder Kaminbodenplatten. Überall, wo Kunden etwas mit Glas schützen oder gestalten möchten, steht Griesshaber Glasduschen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei können Kunden zwischen Standardmotiven wählen oder ihr eigenes Wunschmotiv bestellen. Dabei gibt es kaum Grenzen: „Die Rückwände lassen sich individuell gestalten“, sagt Marco Griesshaber. „Ob hell, dunkel, einfarbig oder mit Muster - das alles kann der Kunde selbst definieren.“

Fugenlose Glasrückwände erleichtern auch im Küchen- und Sanitärbereich die Reinigung.

Speziell im Badezimmer entsteht so - gepaart mit der pflegeleichten Funktionalität der Produkte - bei Griesshaber Glasduschen ein langlebiges Ergebnis. „Große Flächen sind unkomplizierter, wenn es um die Reinigung geht“, erklärt Marco Griesshaber. Besonders wenn es wie bei Griesshaber Glasduschen keinerlei Unebenheiten auf der Fläche gibt. Denn der Fachmann arbeitet nicht nur mit großen Glasflächen, sondern auch mit flächenbündig eingesetzten Beschlägen. Ebenso tragen aufgesetzte Dichtprofile zu einer einfacheren Reinigung bei. Denn die Profile lassen sich ganz leicht ablösen, dadurch sammeln sich darunter keine Seifenreste und auch Schimmel wird vorgebeugt. „Mit diesem Konzept erhalten Kunden eine viel langlebigere und pflegeleichtere Dusche als mit herkömmlichen Herangehensweisen“, so der Geschäftsinhaber. Griesshaber Glasduschen hat all diese Möglichkeiten und noch mehr, weil die Familie auf eine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen kann. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich die Familie mit der Verwendung von Einscheibensicherheitsglas im Bad. Der Vater von Firmeninhaber Marco Griesshaber hat die Anfänge der rahmenlosen Glasduschen begleitet und war einer ihrer Pioniere.

Kunden können ihre Rückwände ganz individuell gestalten. Egal ob mit Großstadtmotiv oder idyllischem Urlaubsbild.

Zusätzlich zum Design kommen noch technische Möglichkeiten. Rückwände können mit LED, Spiegelschränke mit Bluetooth ausgestattet werden. Wichtig für Kunden ist außerdem, dass der Service bei Griesshaber Glasduschen nicht nach der Beratung endet. Die Montage wird von den eigenen Monteuren übernommen - so passt die maßgefertigte Dusche garantiert exakt ins Badezimmer.