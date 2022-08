Griechisches Flair weht durch Bregenz

Das Soundblossom-Festival, ein Festival für griechische zeitgemäße und traditionelle Musik, eröffnet vom 2. bis 4. September im Theater Kosmos in Bregenz. Neben Konzerten gibt es auch einen Perkussion-Workshop, kündigen die Veranstalter, das Theater Kosmos, in einem Schreiben an.

So spielt am Freitag, 2. September, um 20 Uhr das Daulute Trio. Gegründet wurde es 2010 von drei Musikern der Insel Kreta, die dynamischen Klang in die Interpretation traditioneller griechischer Musik bringen wollen. Die Bandmitglieder sind Giannis Papatzanis (Traditionelle Perkussion), Giorgos Zacharioudakis (Flutes, Whistles, Duddelsack) und Dimitris Sideris (Kretische Laute).

Am Samstag, 3. September, steht dann von 13 bis 16 Uhr der Perkussion-Workshop mit Giannis Papatzanis auf dem Programm. Abends ab 20 Uhr stehen dann das Thines Duett und das Salingari Trio auf der Bühne. Thines widmet sich hauptsächlich der kretischen Volksmusiktradition; Salingari hingegen komponiert einzigartige Klangsphären, die traditionelle und zeitgenössische Klangfarben verbinden. Das Konzert bildet ein Begegnungsprojekt dieser beiden Welten.

Der Samstag, 4. September, wird ab 20 Uhr vom Vlastos Quartett gestaltet. Dieses wird von Sängerin Maria Louka und Giorgos Zacharioudakis (Flutes, Whistles, Duddelsack) unterstützt und basiert auf dem ältesten und originellsten Musikmaterial der Insel Kreta.