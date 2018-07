Griechen-Stürmer Gekas peilt WM-Viertelfinale an

Düsseldorf (dpa) - Der griechische Nationalstürmer Theofanis Gekas fühlt sich nach seinem feststehenden Wechsel zu Eintracht Frankfurt von einer Last befreit und geht die Fußball-WM in Südafrika selbstbewusst an.

„Das Viertelfinale sollte zu erreichen sein“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer in einem „Kicker“-Interview. Griechenland trifft in der Vorrundengruppe B auf Argentinien, Nigeria und Südkorea. Gekas, der zuletzt für Bundesliga-Absteiger Hertha BSC spielte, hatte das WM-Trainingslager der Griechen im schweizerischen Bad Ragaz für einige Stunden verlassen und in Frankfurt einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

„Ich wollte in Südafrika den Kopf freihaben und keinen Rucksack herumschleppen“, sagte Gekas über seinen Wechsel zur Eintracht, den er im Vorfeld nicht mit Nationalcoach Otto Rehhagel besprochen habe. „Als wir uns beim WM-Trainingslager in der Schweiz wiedersahen, hat er mir jedoch gesagt, dass es eine gute Entscheidung war, die Eintracht ein guter Club für mich wäre“, erklärte Gekas weiter.

Der Torjäger, der Hertha nicht vor dem Absturz in die 2. Liga retten konnte, hatte mit zehn Toren in der Qualifikation maßgeblichen Anteil an der zweiten WM-Teilnahme der Griechen nach 1994.

Nach dem 2:2 gegen Nordkorea bestreitet der Europameister von 2004 ihren abschließenden WM-Test am 2. Juni in Winterthur gegen Paraguay. Bis zum 1. Juni muss Rehhagel seinen endgültigen 23er-Kader dem Weltverband FIFA melden. Für den 6. Juni ist die Abreise der Griechen ins WM-Quartier nach Durban geplant.