Grenzlandwallfahrt der Frauen in Schloß Zeil

Zur Grenzlandwallfahrt des katholischen Frauenbunds hatte die Ortsgruppe Schloß Zeil eingeladen. Rund 50 Frauen dies- und jenseits der Iller waren gekommen, um gemeinsam eine Andacht zu feiern und einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Zunächst gab es das Angebot, bei einer Führung rund um Schloss mit Josef Keller teilzunehmen, der 42 Jahre lang als technischer Angestellter sehr mit dem fürstlichen Haus und der Schlossanlage verbunden war. Er stellte die verschiedenen Gebäude, unter anderem die ehemalige Brauerei, Gärtnerei, Reithalle, Brunnen und den Burgfried vor und erläuterte, wie autark man früher hier oben leben konnte. Die Gruppe genoss die abendliche Aussicht von der großen Terrasse aus und begab sich dann zur Andacht in die Schlosskirche Mariä Himmelfahrt.

Vorstand und Mitglieder des Frauenbunds hatten Texte und Lieder vorbereitet, Petra Prinz aus Reichenhofen begleitete an der Orgel. Es gab meditative Stücke, Zeit zur Besinnung, wo für einen selber Grenzen sind und wie man sie überwinden könnte. Mutig und mit Gottvertrauen neue Wege gehen, ein friedliches Miteinander in Kirche und Gesellschaft, dafür gab es Gebet und Fürbitten. Mit Segen und Danklied schloss die Andacht, Christine Vollmar vom Frauenbund Schloß Zeil dankte allen und lud zur Hockete in den „Grünen Baum“ ein. Angenehm war der Geruch von frischem Heu und Früchten in der Schlosskirche vom Erntedankaltar. Seit vielen Jahren wird er von Anita Gallasch und Silvia Detzel, zusammen mit Firmlingen sehr kreativ und sehenswert auf mehreren Ebenen aufgebaut.