Grenzen offen: Sternfahrt unter Freunden

Mit einer „Sternfahrt unter Freunden“ wird am Freitag, 19. Juni, auf dem Untersee die Grenzöffnung und die deutsch-schweizerische Freundschaft gefeiert. Passagierschiffe der Unterseeschifffahrt aus Deutschland und der Schweiz formieren sich dazu um 19 Uhr zwischen der Halbinsel Höri und der Insel Reichenau in der Nähe des Seezeichens 6 zu einem Flottenstern.

Die Schiffe sind dafür festlich geschmückt – jeweils mit deutschen und Schweizer Fahnen, außerdem werden Fähnchen an die Passagiere verteilt. Nach der Sternformation mit Sektübergabe an den Bugspitzen stellen sich die Schiffe in Reihe auf und stimmen in ein gemeinsames Hupkonzert ein. Tickets für die Sternfahrt kosten in Deutschland zehn Euro, in der Schweiz zehn Franken. Sie können bei den jeweiligen Schiffsunternehmen und in den Tourist-Informationen von Gaienhofen, Allensbach und Radolfzell vorab oder an den üblichen Verkaufsstellen gekauft werden.

Private Bootsführer haben die Gelegenheit, mit ihrem Boot oder Segelschiff dazuzukommen und bei der Sternbildung dabei zu sein. Deutsche und Schweizer Fähnchen erhalten diese beim Verein Regio in Konstanz.