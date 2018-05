Grenzüberschreitende Ökumene

Von Sonne und Wärme angelockt, sind am Pfingsmontag aus allen Himmelsrichtungen Menschen per Fuß oder Rad auf die höchste Erhebung Württembergs geströmt, den Schwarzen Grat (1118 Meter). Nur zweimal im Jahr ist der Gipfel fürs württembergische wie bayrische Allgäu so etwas wie der Nabel der Welt: beim Berglauf im September und beim ökumenischen Pfingstgottesdienst, zu dem die evangelische und die katholische Gemeinde Isny gemeinsam einladen.

„Ökumene auf höchstem Niveau“, auch wegen der fantastischen Aussicht vom Turmplateau aus ringsum ins Oberschwäbische und in die Alpen; einmalig auch die grenzüberschreitende Zusammenkunft, noch wichtiger die vertraute Gemeinschaft der Konfessionen. Auf dem Schwarzen Grat werde auch eine Brücke gebaut zu den Menschen, die mit „Kirchens“ nicht mehr viel anfangen können, kommentierte eine Gottesdienstteilnehmerin.

„Wenn Gott seinen Geist ausgießt, genießen wir den Weitblick über Zeit und Welt und über unser Leben“, dann sehe man auch seine Mitmenschen wieder im rechten Licht, so, wie Gott den Menschen sehe, gnädig und barmherzig: So begrüßte Pfarrer Stefan Ziegler die Mitfeiernden. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und „Der Geist des Herrn durchweht die Welt“, sang „der ganze Berg“ mit, begleitet vom Isnyer Posaunenchor Isny.

Pfarrer Edgar Jans widmete seine Predigt den „Kraftorten“. Jeder Mensch brauche Orte, Zeiten, Räume, an denen er Kraft schöpfen könne. Für ihn persönlich seien Berge Kraftorte, weil der Blick aus erhöhter Perspektive auf die „Niederungen des Lebens“ Freiheit und Gelassenheit schenke – auch darin liege Kraft. Der zweite Kraftort sei für ihn der Glaube, weil er im Glauben Erbauung, Trost und Halt finde. An Pfingsten und gerade in diesen Zeiten müsse man auch an ein besonderes Geschenk des Heiligen Geistes erinnern: Besonnenheit. „Was Kraft ohne Besonnenheit bedeutet, wird uns ja gerade auf der Bühne der Weltpolitik vorgeführt und oft genug getwittert. Für manche führenden Politiker scheint Besonnenheit ein Fremdwort zu sein.“

Damit hatten die beiden Pfarrer für die Fürbitten reichlich „Stoff“ gegeben – nicht nur, um um Kraft und Liebe für alle diejenigen zu bitten, die gegenwärtig an den Schalthebeln der Weltpolitik und Wirtschaft sitzen, sondern eben auch um Besonnenheit.

Das Allgäuer Alphorntrio gab dem Berggottesdienst eine heimatliche Note. Der Schwäbische Albverein, der ganzjährig Turm und Spielplatz pflegt, hatte alle Hände voll zu tun, Getränke, Wienerle und Kuchen zu servieren. Die „Panorama-Partner“ der Isnyer Museen stellte großformatige Postkarten des europaweit bekannten Postkartenmalers Eugen Felle aus in Erinnerung an seinen 150. Geburtstag. Ein großer Dank ging an die rund um die Veranstaltung allzeit hilfsbereite Bergwacht. Die Schwestern der Landpastoral nutzten die Gelegenheit, für Samstag, 26. Mai, von 9 bis 16 Uhr zum Kapellenpilgern einzuladen, das das Bayrische Fernsehen begleiten will.