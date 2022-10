Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt

Ein Anrufer hat am Mittwoch gegen 13.10 Uhr gemeldet, dass er auf einer Grünfläche in der Verlängerung der Burgbergstraße einen größeren Sprengkörper entdeckt habe. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall fuhren die Örtlichkeit an. Offenbar handelte es sich um eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte das Geschoss bergen und abtransportieren. Dabei handelte es sich um eine Granate amerikanischer Bauart, Kaliber 105 Millimeter.