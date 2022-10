Graffiti-Sprayer verschönern die Jugendgarage Stetten

Die Jugendgarage gegenüber dem Schulzentrum Stetten ist seit Jahren sowohl ein Treffpunkt für Jugendliche wie auch ein bis dato unansehnlich durch Schmierereien verunstaltetes Gebäude, heißt es in einem Pressebericht des Schulzentrums Stetten a.k.M..

Um seine Attraktivität zu erhöhen, hat in den letzten Wochen der professionelle Graffiti-Sprayer Michael Becker oder Open Mike aus Stuttgart zusammen mit den Lerngruppen 9.1 und 10.1 des Schulzentrums Stetten die Innenwände mit eigenen kreativen Motiven besprüht.

Das Projekt kam nach einer Idee von Schulsozialarbeiter Tobias Buck in Abstimmung mit Stettens Bürgermeister Maik Lehn und Markus Spende von der Bauverwaltung Stetten zustande. „Ziel war, dass Jugendliche den Platz, an dem sie sich aufhalten, so gestalten können, wie es sie anspricht. Neben dem Wiedererkennungswert schafft man damit eine Sphäre, für die sich die Jugendlichen auch verantwortlich fühlen“, begründet Buck die Zielsetzung des Projektes.

Christian Leich, der an der GMS Bildende Kunst und Technik unterrichtet, erarbeitete mit den Lernpartnern im Unterricht Gestaltungsvorlagen, die nach einem Crash-Kurs mit Open Mike auf die Wände der Garage übertragen wurden. Die Arbeit mit dem vielseitigen Künstler, der unter anderem schon das Geno-Haus in Stuttgart oder eine Schulhofwand der Realschule Winterlingen grafisch aufgewertet hat, war für die Jugendlichen ein zusätzliches Highlight: „Das sollten wir öfter machen“.