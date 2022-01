Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Einen Schaden von rund 500 Euro Schaden haben zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren in Ulm durch ihr Graffiti an einem Schiebetor aus Metall verursacht. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung weiter mitteilt, hatte ein aufmerksamer Zeuge die beiden jungen Männer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr entdeckt. Der 19- und der 20-Jährige waren gerade dabei, ein Graffiti an das Metallschiebetor eines leerstehenden Gebäudes in der Magirusstraße hinter dem Blautalcenter zu sprühen. Der Zeuge verständigte umgehende die Polizei, die die Männer dann auf frischer Tat vorläufig festnahm. Sie führten 14 Spraydosen mit sich. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.