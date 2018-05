Grüne wollen Heubuch im EU-Parlament halten

Nach dem Willen der baden-württembergischen Grünen soll Maria Heubuch EU-Abgeordnete bleiben. Das Votum der Landespartei ist am Samstag beim Parteitag in Leinfelden aber denkbar knapp ausgefallen.

Erst im zweiten Wahlgang konnte sich die Milchbäuerin aus Leutkirch mit 111 Stimmen durchsetzen. Keine der Kandidatinnen hatte im ersten Wahlgang das nötige Quorum erreicht. Heubuchs erfolgreichste Gegenkandidatin Anna Deparnay-Grunenberg, Fraktionschefin im Stuttgarter Gemeinderat, erhielt 103 Stimmen. „Es war mir klar, dass Anna eine starke Konkurrentin ist“, sagte Heubuch der „Schwäbischen Zeitung“ nach der Wahl. „Sie hat ein tolles Profil.“

Seit 2014 ist Heubuch im EU-Parlament und arbeitet vor allem in der Agrar- und Entwicklungspolitik. „Das will ich auch weiterhin tun.“ Mit dem Votum ihrer Landespartei hat sie nun Rückenwind für den Bundesparteitag der Grünen im November, der über die bundesweite Liste der Grünen für die Europawahl im Frühjahr 2019 entscheidet. „Mein Amtsbonus spielt dabei nicht wirklich eine Rolle“, so Heubuch.