Gründerpreis 2013: Die Jury hat entschieden

Insgesamt 55 Bewerbungen sind für den Gründerpreis 2013 eingegangen. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden die Gewinner gewählt.

Diese bleiben bis zur Preisverleihung am Mittwoch, 26. Juni, zu der alle Bewerber eingeladen sind, aber streng geheim. Am Dienstag rauchten im Medienhaus Schwäbischer Verlag in Ravensburg die Köpfe – keine leichte Entscheidung für die Hauptjury: Peter Jany, Geschäftsführer IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, Anne Schmieder (Geschäftsführerin Schmieder GmbH in Staig), Hendrik Groth (Chefredakteur Schwäbische Zeitung), Ulrike Hudelmaier (Geschäftsführerin Gründerzentrum Ulm), Tobias Mehlich (Geschäftsführer Handwerkskammer Ulm), Bernd Radtke (Geschäftsführer IHK Ulm) und Kurt Sabathil (Geschäftsführer Schwäbisch Media).

Mitglieder der Hauptjury, aber nicht auf dem Foto, sind außerdem Hanns-Peter Knaebel (Vorstandsvorsitzender Aesculap Tuttlingen) und Udo J. Vetter (Vorsitzender des Beirats von Vetter Pharma Ravensburg). Die Abstimmung der Leser für den Publikumspreis läuft weiter, bis alle Steckbriefe der Gründerpreis-Bewerber veröffentlicht sind. Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Woche im Wirtschaftsteil.