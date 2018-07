Größtes Römerfest „Brot und Spiele“ in Trier

Legionäre und Gladiatoren kehren am Wochenende (14. bis 16. August) in die alte Römerstadt Trier zurück: Mit Exerzierübungen, Gladiatorenkämpfen und 2000 Jahre altem Handwerk lässt Deutschlands größtes Römerfest „Brot und Spiele“ antikes Treiben neu aufleben.

Während Kaiserthermen und Porta Nigra in der Hand von römischen Soldaten sind, kämpfen Gladiatoren im Amphitheater wie einst auf römischem Boden um Ruhm und Ehre. „Es gibt keine Stunts, alle Kämpfe sind real und auf wissenschaftlicher Grundlage nachgestellt“, sagte der Organisator des Römerspektakels, Ronald Frank, in Trier. Zu der achten Auflage von „Brot und Spiele“ werden rund 20 000 Besucher in der ältesten Stadt Deutschlands erwartet.

Das „Römer-Mekka“ mit mehr als 200 Darstellern wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf: Erstmals wird in den Thermen eine antike Wasserorgel erklingen, die experimentelle Archäologen rekonstruiert haben. Im Amphitheater, in dem die eigens für „Brot und Spiele“ geschriebene Inszenierung „Schicksal in Flammen“ gezeigt wird, sehen Besucher die Gladiatorenkämpfe aus nächster Nähe: Das Publikum wird von den Hangtribünen zurück in das Oval des 1800 Jahre alten Theater geholt.

„So können Zuschauer den Staub spüren, der bei den Kämpfen aufgewirbelt wird, den Schweiß der Kämpfer riechen und das Scheppern und Zusammenprallen der Waffen hören“, sagte Frank. Dieses Jahr werde es mehr Kämpfe als im Sommer 2008 geben. Und eine Riesen-Feuershow. Das Trierer Spektakel sei das einzige, das einen Mix aus Schauspiel, römischer Geschichte und realen Kämpfen biete. Die Nachfrage nach Karten sei sehr groß. Im Vorverkauf seien bereit 50 Prozent mehr Tickets als im Vorjahr verkauft worden, sagte der Organisator. 2008 lockte „Brot und Spiele“ rund 21 500 Menschen an.

Unter dem Motto „Geschichte zum Anfassen“ können sich Kinder in einer Gladiatorenschule von „Berufsgladiatoren“ des Mailänder Instituts „Ars Dimicandi“ in das Kämpfer-ABC einweisen lassen. Ihre Kampfeskunst vertiefen können sie in einem Legionärscamp mit Helm und Kettenhemd. Und in einem Handwerkerdorf wird in alte Künste eingeführt: Vom Töpfern über Brotbacken bis zum Waffenschmieden. Entspannung ist in einer Römerlounge bei „chilliger Musik“ und Honigwein angesagt.

„Brot und Spiele“ wird von der Stadt Trier mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz und der Generaldirektion Kulturelles Erbe organisiert. Das Budget beläuft sich auf 317 000 Euro. Die Römer hatten die Stadt Trier 16 v. Chr. als Augusta Treverorum gegründet.

Alle Infos zur Veranstaltung: www.brotundspiele2009.de