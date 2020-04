Größer als geplant

Markdorf - Der Streit rund um das Bauvorhaben in der Markdorfer Bruggergasse geht in die nächste Runde. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, die wegen der notwendigen Abstände in der Stadthalle stattfand, kritisierten die Gemeinderäte Arnold Holstein und Joachim Mutschler, dass unklar sei, was genehmigt wurde und was nicht. Es gebe dazu unterschiedliche Aussagen von Baurechtsamt und Bauherr. Vor der Sitzung hatte Bürgermeister Georg Riedmann den Gemeinderäten eine ausführliche Darstellung des Baurechtsamts zum Sachverhalt zukommen lassen.

Bei einem Vorort-Termin des Technischen Ausschusses vor vier Wochen wurde von den Gemeinderäten kritisiert, dass die Bauausführung im Bereich der Terrassen deutlich von den Plänen der Änderungsgenehmigung vom April 2019 abweiche. Diese wurden mit Hilfe einer Betonplatte deutlich nach vorne geschoben und damit vergrößert. Laut Baurechtsamt wurden Ende Juni 2019 bei einem Ortstermin dem Vertreter des Baurechtsamtes die Veränderungen erläutert, da waren die Rundstützen für die Aufständerung und die Terrassenplatte bereits geschalt und die Stahlarmierung verlegt. Mit Blick auf die statische Begründung, die Verbesserung des Sichtdreiecks Tulpenweg/Bruggergasse und die dadurch mögliche Anlage von Längsparkplätzen, sei die Änderung als genehmigungsfähig eingestuft worden. Die Änderungsgenehmigung wurde Ende Juli erteilt – ohne Beteiligung des Technischen Ausschusses.

Für die veränderte Bauausführung sind laut Baurechtsamt über die bereits genehmigten Pläne hinaus mehrere Befreiungen notwendig. Das Garagengeschoss ist als Vollgeschoss zu berechnen, die Geschossflächenzahl und Grundflächenzahl wurden überschritten, der Bauraum wurde durch das Garagengeschoss und die darüber liegende nicht eingehalten. Ebenso wurde der Stauraum von 5,50 Metern vor dem Garagengeschoss nicht eingehalten, ebenso das Sichtdreieck, das sich allerdings gegenüber der bisherigen Genehmigung verbessert hat.

Nach aktuellem Stand sei der Bauherr nur bereit, einen Geländegestaltungs- und Eingrünungsplan zu liefern, das Nachreichen weiterer Unterlagen werde abgelehnt, so das Baurechtsamt.

Als Fazit aus dem Vorgang sei zu lernen, das zukünftig im Zweifel eher ein Baustopp verfügt werden muss, bis der Technische Ausschuss über die Änderungen entschieden habe, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, und diese Änderungswünsche nur erteilt werden, wenn die Unterlagen tatsächlich vollständig seien. Gemeinderat Uwe Achilles regte an, das sich zwei oder drei Gemeinderäte die Akte komplett ansehen, um eine komplette Aufarbeitung zu ermöglichen.