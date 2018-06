Gottschalk bittet vier Mal zum Klassentreffen

Berlin (dpa) - Erster Aufschlag für Thomas Gottschalks neue RTL-Show: Am Donnerstagabend zeichnete der 63-Jährige in Berlin die erste von vier geplanten Ausgaben seiner neuen Reihe „Back to School - Gottschalks großes Klassentreffen“ auf.

Er könne versichern, dass diese Show nicht „vom ADAC zur besten TV-Sendung gewählt“ worden sei, witzelte der Show-Zampano zu Beginn der Aufzeichnung mit Anspielung auf die aktuellen Vorgänge bei Deutschlands größtem Automobilclub.

In der Sendung treten jeweils zwei Prominente mit ihren ehemaligen Klassenkameraden gegeneinander in Schulfächern wie Geschichte oder Mathematik an. Den Anfang machen in der ersten Ausgabe am 7. Februar (20.15 Uhr) die Schauspieler Tom Beck und Matthias Schweighöfer. In den weiteren Sendungen an den Freitagen danach sind die Duos Heiner Lauterbach/Uwe Ochsenknecht, Christine Neubauer/Barbara Schöneberger und Til Schweiger/Kai Pflaume dabei.

Günther Jauchs Quiz „Wer wird Millionär?“ pausiert im Februar freitags.

Gottschalks großes Klassentreffen