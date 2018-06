Gottlose Göge ist besser als ihr Ruf

Gottlos sei die Göge. Man kann es kaum glauben, so stolz und groß wie die Hohentengener Kirche auf dem Berg steht und die malerische Landschaft überragt. In jedem Ort gibt es eine Kapelle, viele werden von einer liebevollen Hand mit Blumen verschönert. Woher dieser Satz, mit dem früher wie heute die Bürger der Göge immer wieder gehänselt werden, ist nicht ganz klar.

Heimatforscher sind sich uneinig, sie haben unterschiedliche Quellen und Ansichten. Dies bereichert die Diskussion über das Thema. Dass eine Landschaft als „Gottlos“ bezeichnet wird, ist doch relativ selten und macht neugierig. Im Umlauf sind verschiedene Theorien, warum die Göge als „Gottlos“ bezeichnet wird. Manche sehen es als Spottspruch, weil es im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrfach Vakanzen gab: Die Pfarrstelle Hohentengen blieb zwischen 1849 und 1855 unbesetzt. In der Zeit, als die Kirche abgebrochen und neugebaut wurde, fielen die Gottesdienste aus. Auch die Ulrichskaplanei und die Katharinenkaplanei blieben zeitenweise unbesetzt, Kaplane wechselten mehrfach die Stellen. Dies wäre eine Art der Erklärung.

Zerfall der Moral

Andere Erklärungen beziehen sich auf den Zerfall der Moral, der in der Göge geherrscht habe. In der Göge habe man erst geheiratet, wenn die Braut schwanger war und man, wie es noch vor wenigen Jahrzehnte noch hieß, heiraten musste. Es gebe tatsächlich eine schriftliche Quelle, in der der Begriff „Gottlose Göge“ zu lesen ist, erklärt Hermann Brendle, Heimatforscher in der Göge. In der Saulgauer Zeitung „Der Oberländer“ wurden am 10. Januar 1921 die Mitglieder der Volksvereins gelobt. Im Artikel heißt es anlässlich des überaus guten Besuches: „Darum ein dreifaches Bravo und eine tiefe Verbeugung vor der früher so verrufenen ‚gottlosen’ Göge.“

Wiederholt sind in Überlieferungen die Berichte der Hohentengener Priester zu lesen, die sich über den Sittenverfall in der Göge beklagen. Im 19. Jahrhundert sind es zwei Pfarrer. Pfarrer Haas schreibt 1874 ans Ordinariat in Rottenburg, dass die Leute zwar in Gottesdienst kommen, aber die Andacht fehle, die Jugend kein Gebetsbuch dabei habe und während des Gottesdienstes einfach schwätzt. Ermahnungen würden nichts nützen. Pfarrer Nepomuk Röhm hält 1843 ähnliches in seiner Hauschronik fest, berichtet Heimatforscher Brendle.

Solche Klagen über ihre Pfarrkinder waren in vergangenen Zeiten bei Priestern oft zu hören oder lesen: In vielen Pfarreien wurde vor allem im strengen 19. Jahrhundert von Sittenverfall gesprochen. Moral, Religion und die aufkeimenden Freiheiten der Neuzeit prallten oft als Gegensätze heftig aufeinander. Es gibt eine noch frühere Quelle, so Brendle.

Auch hat Truchsess Christof von Waldburg, der als Graf von Friedberg-Scheer während der Rebellion der Göge-Bauern hart durchgriff, 1592 eine Rechtfertigungsschrift verfasst und sie bei der Reichskammer in Speyer eingereicht. Darin malt er ein düsteres Bild der Göge-Bauern: „Es ist mir vom Pfarrherr und Landammann geklagt worden, wie sich die ungehorsamen Untertanen dermaßen gottlos und ungebührlich in der Kirche erzeigen, dass es zu verwundern ist.“ Natürlich rechtfertigt sich hier Graf Christof für handfesten eingreifen gegen seinen Untertanen, beschreibt deshalb die Göge als besonders „gottlos“. Diese Quelle muss wahrscheinlich mit größter Vorsicht gelesen werden.

Dekan Jürgen Brummwinkel schmunzelt, wenn er diesen Ausdruck hört: „Der Ruf ist schlechter als die Christen in der Göge sind. Wir haben hier ein reges Gemeindeleben, der Gottesdienstbesuch ist sehr gut und das ehrenamtliche Engagement in die Angelegenheiten der Pfarrgemeinde bestens. Denn ich bin mit meinen Pfarrkindern sehr zufrieden.“