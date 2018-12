Karl Enderle, der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb, feiert am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen 60. Geburtstag. Ob, wie und wo er seinen Geburtstag feiert, darüber sprach SZ-Redakteur Hansjörg Steidle mit dem Geistlichen.

Wie feiern Sie Ihren 60. Geburtstag am zweiten Weihnachtsfeiertag? Sie halten sicherlich Gottesdienste am Vormittag, wie feiern Sie dann am Nachmittag?

Diese Gottesdienste sind für mich zunächst das Wichtigste an diesem Tag. Einmal von der Gemeinde her, einmal für mich persönlich. Ich werde sicherlich einige Gesichtspunkte in der Gestaltung der Eucharistiefeiern einbringen, die mich an diesem Tag bewegen. Am Nachmittag ist die Marienburg in Westerheim geöffnet für alle, die vorbeikommen möchten, um zu gratulieren. Wichtig sind mir dabei nicht so sehr persönliche Geschenke, sondern eine Unterstützung wahlweise der drei Spendenaktionen (Aktion Lebensrecht für Alle; Nabu-Naturschutzarbeit am Federsee; Sternsingerprojekt für syrische Kinder im Libanon).

Ist bei Ihnen als Kind der Geburtstag überhaupt beachtet worden, da er doch fast mit Weihnachten zusammenfällt?

Natürlich haben meine Eltern meinen Geburtstag beachtet. Ich erinnere mich an schöne, heimelige Stunden zu Hause. Gerade über die Weihnachtstage habe ich immer diese Atmosphäre genießen können, insofern war es immer ein Vorteil, am zweiten Weihnachtstag Geburtstag zu haben.

Haben Sie überhaupt Geschenke bekommen? Wurde im Kreis von Freunden und der Familie gefeiert?

Natürlich. Ich erinnere mich zum Beispiel an Weihnachten 1974, als ich ein dickes, teures Buch über die Jagd geschenkt bekommen habe. Da ich ab dem 16. Lebensjahr nicht mehr zu Hause gewohnt habe, sondern an verschiedenen Ausbildungsorten, waren für mich die Tage um meinen Geburtstag und die Jahreswende wie ein Geschenk, wenn ich sie zu Hause verbringen konnte.

Wie waren Sie als Kind und dann als Jugendlicher?

Als Kind habe ich mich durch Lob immer sehr leicht führen lassen. Ich war auch Ministrant. Mein damaliger Pfarrer, Rudolf Wieland, hat immer gesagt: Laus-Buben sind Lob-Buben. Als psychologische Methode wurde mir das erst später bewusst. Als Jugendlicher war ich eher schwierig und leichtsinnig; ich habe mir aus dieser Zeit allerdings ein Stück Naivität und spontane Begeisterungsfähigkeit bewahrt.

Ist Ihnen als Katholik der Namenstag oder der Geburtstag wichtiger?

Beide Tage sind für mich mehr oder weniger gleichwertig. Da aber heutzutage der Geburtstag im allgemeinen Vorrang hat, werde ich wohl wieder meinen Namenstag aufwerten und ebenso meinen Tauftag.

Was wünschen Sie sich zu Ihrem runden Geburtstag, persönlich, für Ihre Kirchengemeinden und die Welt?

Auf meinem Wunschzettel steht, mehr Zeit für mich selber zu haben, um ungestört stöbern zu können und mich zu erinnern, was ich schon alles erlebt habe. In den Kirchengemeinden freue ich mich über alle Personen, die in Treue und gutem Dafürhalten mitmachen. Speziell wünsche ich mir, dass die Gemeindemitglieder das Mitleben in der Kirchengemeinde als großen Schatz neu entdecken, ja als Schatztruhe, die noch lange nicht ganz geöffnet ist. Für unsere Gesellschaft und die Welt wünsche ich mir natürlich den inneren und äußeren Frieden. Und dann habe ich einen großen Wunsch, der mir sehr am Herzen liegt. Ich wünsche mir, dass es noch eine Abkehr gibt von der ökologischen Katastrophe, die uns bevorsteht. Ich wünsche mir, dass die Leute sich bekehren zu mehr Naturverbundenheit und zu ökologischen Wirtschaftsweisen, um der Kinder willen, die heute geboren werden, um deren Zukunft willen.

Gibt es zu Ihrem Fest eine Geburtstagstorte und lassen Sie sich mit einem Festessen verwöhnen?

Nachdem ich schon an sehr vielen Geburtstagsfeiern teilnehmen durfte, sind Torte und Essen für mich nicht mehr unbedingt das Highlight. Ich freue mich natürlich darüber. Wichtig geworden ist für mich dabei auch, dass Essensreste gut verwertet werden und nicht im Müll landen. Vielmehr zehre ich von guten Begegnungen und netten Gesprächen.

Der 60. Geburtstag gilt als ein großer Einschnitt im Leben, da man dann zur älteren Generation gehört. Wie sehen Sie das?

Sehr gelassen, denn ich wurde schon von manchen Älteren getröstet: Es kommt auf die innere Einstellung an. Außerdem kann man mit sechs Lebensjahrzehnten manche Dinge großzügiger beurteilen. Der Horizont, die Dinge einzuordnen, ist größer geworden. Je älter ich werde, desto mehr wird mir auch bewusst, dass die Dinge so oder anders sein können. Das lockt mich zu kreativen Überlegungen. Zudem sagte jemand: Man muss schon selber Geschichte geworden sein, um Geschichte gut beurteilen zu können. Zudem spüre ich gesundheitlich natürlich schon ein paar Konditionsschwächen.

Der Jahreswechsel naht, was erhoffen Sie sich vom neuen Jahr?

Wenn man weiß, wie viel am Jahreswechsel sinnlos in die Luft gepulvert wird, dann wünsche ich mir vernünftigerweise weniger von diesem Feuerwerk. So möchte ich das erste halbe Jahr auf jeden Fall mehr Zeit für mich haben, ein bisschen die Ernte sichten, von dem, was ich alles schon gemacht habe, zum Beispiel beim Zeichnen und Malen oder Schreiben. Ich habe mir vorgenommen als Pfarrer mein ökologisches Engagement weiter auszubauen. Außerdem fühle ich mich hier wohl und möchte ein neues, schönes und interessantes Jahr in der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb und in Westerheim erleben.

Wissen Sie noch, wo und wie Sie Ihren 50. Geburtstag gefeiert haben?

Ja, das war in Schwäbisch Hall, drei Jahre nachdem ich dort investiert wurde. Da gab es einen kleinen Stehempfang im Pfarrhaus und am Nachmittag waren meine Geschwister mit ihren Familien da. Am Abend gab es ein großes Essen, außerdem kamen den ganzen Tag über immer wieder Gemeindemitglieder zum Gratulieren vorbei.

Sie können jetzt auf 60 Lebensjahre zurückblicken. Erfüllt Sie das mit Dank?

Natürlich – sehr! Ohne das Christkind wäre ich sicher nicht so alt geworden, zumindest nicht in diesem Beruf und mit dieser Berufung. Also, die Hilfe Gottes habe ich immer gespürt und erfahren, das hoffe ich auch für das nächste Lebensjahrzehnt.