Gottesdienste der Tettnanger Martin-Luther-Gemeinde über Weihnachten

Nachfolgend gibt die evangelische Martin-Luther-Gemeinde Tettnang ihre Gottesdiensttermine an Weihnachten und über den Jahreswechsel bekannt.

Heilig Abend, Schlosskirche Tettnang: 16.30 Uhr, Gottesdienst zu Heiligabend im Schloss-Innenhof. 18 Uhr, Christvesper im Schloss-Innenhof mit musikalischer Begleitung durch ein Instrumentalensemble unter Leitung von Ingrid Trost

25. Dezember, 10 Uhr, Schlosskirche Tettnang: Christfest-Gottesdienst.

26. Dezember, 10 Uhr, Katholische Kirche St. Gallus: Ökumenischer Gottesdienst.

31. Dezember, 17 Uhr, Schlosskirche Tettnang: Jahresschluss-Gottesdienst mit Abendmahl.

Neujahrstag, 17 Uhr, Schlosskirche Tettnang: Segnungs-Gottesdienst zum Jahresanfang.

2. Januar, 9.30 Uhr, Schlosskirche Tettnang: Gottesdienst.

Epiphanias (Dreikönig), 6. Januar, 9.30 Uhr, Schlosskirche Tettnang: Gottesdienst.

Eine Anmeldung für die Gottesdienste am 24. Dezember ist bis Donnerstag, 23. Dezember, 12 Uhr, erforderlich per E-Mail an tettnang@evkirche-rv.de oder telefonisch unter der Rufnummer 07542 / 74 55. Zu den Gottesdiensten ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Die Gottesdienst der Schlosskirche werden live über Audio übertragen. Hierfür kann zur Gottesdienstzeit unter Telefonnummer 07542/ 907 99 10 angerufen werden.