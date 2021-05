Gottesdienst zu Sophie Scholls 100. Geburtstag

Friedrichshafen (sz) - Die Bonhoeffer-Kirche feiert am Sonntag, 9. Mai, um 10 Uhr eine Gottesdienst zum Gedenken an Sophie Scholl. Die Räume der Kirche und des Gemeindehauses in der Stauffenberg-Straße 8 tragen Namen aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, im Untergeschoss ist der Sophie-Scholl-Raum zu finden. Sophie Scholl wurde als Mitglied der Münchner studentischen Widerstandsgruppe „Die weiße Rose“ im Alter von 21 Jahren hingerichtet. In dem Gottesdienst wird nicht nur der verstorbenen evangelischen Widerstandskämpferin gedacht, sondern auch bedacht, inwieweit Sophie Scholl heute ein Vorbild sein kann.