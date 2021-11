Gottesdienst unter dem Motto „Weitblick“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stimmungsvoll strahlte die Wallfahrtkirche Rötsee in gelbem und rotem Licht und lud am Sonntag, den 21. November 2021 zum gemeinsamen Gottesdienst am Abend ein. Die Mitfeiernden wurden von Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner begrüßt und musikalisch von der Band Cielo aus Kißlegg mit schönen Klängen verwöhnt. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Weitblick“ - so wurde aus verschiedenen Perspektiven auf das Verhör zwischen Jesus und Pilatus geschaut und immer wieder die Frage gestellt, wie diese Szene in das eigene Leben passt. Das Vorbereitungsteam aus Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Kißlegg freute sich sehr über alle Besucher*innen und die tolle Stimmung.

Mit dem Jugendgottesdienst wurde zugleich auch das Jugendforum 2022 des BDKJ Rottenburg Stuttgart eröffnet. Im Jugendforum sollen Jugendliche die Chance bekommen, auf die Frage: „Wie willst du leben?“ Antworten zu formulieren. Mit verschiedenen Aktionen wird auch hier im Dekanat dieser Frage nachgegangen. Jugendliche sind dazu eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligten. Ziel des Prozesses ist es herauszufinden, welche Themen die Jugendlichen mit dem Blick in die Zukunft beschäftigt, um diese in das Zentrum zu stellen. Denn nur wer sein Ziel klar hat, kann jetzt schon die richtigen Schritte gehen.