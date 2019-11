Gottesdienst mit Krankensalbung

Am Donnerstag 7. November um 14 Uhr spendet Pfarrer Walter Stegmann im Rahmen eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin Altheim die Krankensalbung. Dazu geht an alle Interessierten, auch über Altheim hinaus, herzliche Einladung. Für die Seniorengemeinschaft Altheim-Heiligkreuztal-Waldhausen ist dies zugleich die monatliche Zusammenkunft im Monat November. Nach dem Gottesdienst wird jedermann zu einem gemütlichen Zusammensein ins Martinshaus eingeladen. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass sich der Termin geändert hat.